S-a terminat meciul dintre Poli Iași și Dinamo

S-a terminat meciul dintre Poli Iași și Dinamo
Jucătorii de la Poli Iași. Foto: Facebook / FC Politehnica Iasi

Echipa bucureşteană CS Dinamo a încheiat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Poli Iaşi, în etapa a zecea din Liga 2.

Dinamo a primit un penalti în prima repriză, după ce Farcaş l-a faultat în careu pe Ionuţ Zaharia, dar portarul Jesus Fernandez a apărat lovitura de pedeapsă executată de Morar, în minutul 35.

Gazdele au deschis scorul în minutul 66, când Darius Ghindovean a înscris în poarta lui Denis Moldovan. După patru minute gazdele au trimis mingea în poartă, din nou, dar golul a fost anulat pentru că balonul depăşise linia de fund la faza anterioară. Roberto Mălăele a egalat pentru dinamovişti, în minutul 77, şi scorul final a fost Poli Iaşi – CS Dinamo 1-1, pentru că în minutul 90+5 Şeroni a ratat un penalti pentru gazde, trimiţând în bara transversală.

Poli Iaşi are 15 puncte, care o plasează pe locul 10, în timp ce Dinamo – cu 8 puncte, este pe locul 16.

