Transfer de top la echipa ce a retrogradat din Superligă. Au adus un jucător cu peste 120 de meciuri într-o ligă de top din Europa

Poli Iaşi a anunţat, joi, transferul mijlocaşului central defensiv Vladan Vidaković (26 ani, 1,93 m), născut la Novi Sad, Serbia.

Format la Vojvodina Novi Sad, noul nostru mijlocaş a adunat experienţă în fotbalul din Serbia (126 de meciuri în prima ligă), dar şi în Slovenia, Georgia şi Elveţia, trecând pe la echipe precum NK Maribor, Dinamo Batumi şi Yverdon Sport.

Fotbalistul este cotat la 400.000 de euro, devenind al treilea cel mai bun jucător din lotul divizionarei secunde, după Rareș Ispas și Ștefan Ștefanovici.

Ultima dată a evoluat la FK Novi Pazar. El a semnat un contract până la finalul sezonului, cu opţiune de prelungire pentru încă 2 ani.

