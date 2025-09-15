Reacția presei din Ungaria, după ce Csikszereda a reușit să o încurce pe FCSB

Vlad Chiricheș, în duel cu un jucător de la Csikszereda. FOTO Facebook FCSB

FCSB a luat un singur punct pe terenul celor de la Csíkszereda, în urma unei remize, scor 1-1. Campioana României are un start de sezon mult sub așteptări.

În urma acestui rezultat, cel mai mare obținut de Csíkszereda de la promovare, presa din Ungaria a reacționat. „Csíkszereda a smuls un punct cu ajutorul unui autogol împotriva FCSB”, au titrat jurnaliștii de la Nemzeti Sport.

Apoi, ei au explicat cum a reușit Csíkszereda să obțină un punct în fața campioanei României.

„FK Csíkszereda a terminat la egalitate, 1–1, pe teren propriu cu campioana en-titre FCSB, în etapa a 9-a a Superligii României.

Ambele echipe au început într-un ritm lent, primele 20 de minute fiind caracterizate de pase prudente de-o parte și de alta. Treptat, însă, bucureștenii au început să pună presiune pe defensiva gazdelor. Apărarea ciucană a rezistat bine, iar atunci când acțiunile FCSB au ajuns la finalizare, portarul Pap Eduard a intervenit excelent, inclusiv printr-un tackling spectaculos la Darius Olaru, care se pregătea să șuteze din poziție bună.

Din contraatacurile Csíkszeredei, doar acțiunea lui Bakos Ervin s-a încheiat cu șut, dar FK a reușit să gestioneze mingea. Doar înainte de pauză a fost serios presată, când Pap a scos spectaculos lovitura de cap a lui Daniel Bîrligea.

La pauză, FCSB a făcut trei schimbări, iar deși repriza secundă a început cu șuturi periculoase de la distanță ale ciucanilor, după zece minute oaspeții au deschis scorul prin Malcom Edjouma, care a înscris cu o lovitură de cap după un corner.

Cu avantajul pe tabelă, bucureștenii s-au concentrat exclusiv pe apărare, încercând să țină FK departe de poartă. Totuși, Ștefan Târnovanu a fost nevoit să respingă spectaculos o „bombă” de la 30 de metri a lui Anderson Ceará, iar Jozef Dolny a ratat la câțiva centimetri o centrare foarte bună, iar în locul său a intrat imediat Márton Eppel.

Egalarea a venit până la urmă după o gafă a apărării bucureștene: la un corner executat de Anderson, mingea s-a deviat succesiv din Vlad Chiricheș în Alexandru Pantea și a intrat în poartă.

Finalul a fost nebun, cu mari ocazii ratate de ambele părți: Pap a blocat șutul lui Mamadou Thiam din apropiere, iar la cealaltă poartă Târnovanu a respins lovitura lui Dusinszki Szabolcs, care se îndrepta spre colțul stâng”, au notat jurnaliștii de la sursa citată mai sus.

