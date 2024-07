Rapid a transferat un fundaș central în ziua meciului cu Petrolul

Rapid a reușit transferul unui fundaș central român, în ziua derby-ului cu Petrolul. În Giulești a ajuns Alexandru Pașcanu, jucător crescut în academia lui Leicester.

Fotbalistul de 25 de ani a mai jucat în prima divizie din România, la CFR Cluj și FC Voluntari. Ultimii ani i-a petrecut în Spania, la Ponferradina și Sporting Gijon.

“Mă bucur foarte mult că am ajuns la Rapid. Îmi aduc aminte că am fost la un meci de-ale Rapidului, în 2018, contra Stelei, și am stat chiar în galerie, am rămas impresionat de atmosferă. Eu am plecat din țară la cinci ani, însă am locuit la câteva minute de stadionul Giulești, astfel încât cred că era inevitabil să ajung la Rapid. Sunt fericit și abia aștept să debutez în fața fanilor”, a spus Pașcanu.

Cristi Manea (26 de ani), Luka Gojkovic (24 de ani), Filip Blazek (26 de ani), Benjamin Siegrist (32 de ani) și Timotej Jabor (21 de ani) sunt jucătorii aduși de Rapid, în acest sezon.

Pașcanu a jucat 25 de meciuri în naționala U21 a României, cu care a mers la EURO 2019, din Italia.

