Conflict intern la Rapid, între președintele Moldovan și antrenorul Șumudică: ”Am plecat dezgustat când am văzut declarația”

Rapid nu se regăsește nici sub comanda lui Marius Șumudică. Echipa din Giulești rămâne fără victorie pe teren propriu în acest sezon, după ce, în ultima etapă, a remizat cu Oțelul.

La finalul acelui meci, președintele clubului, Viorel Moldovan, a lansat o serie de declarații care l-au deranjat pe antrenorul Marius Șumudică.

„Au fost momente bune ale echipei noastre, dar trebuie să aducem mai mult impact fizic în anumite situații, așa cum spune francezul «On doit muscler le jeu» (Trebuie să ne îmbunătățim jocul - n.r.).

În ziua de astăzi, în fotbal faci diferența unu contra unu, să câștigi duelul cu adversarul direct, nu prea am reușit acest lucru, parcă suntem infanterie ușoară, dar una peste alta este un punct”, a declarat Moldovan, la finalul partidei.

Răspunsul lui Șumudică a venit. El spune că nu înțelege tensiunea de la echipă, dar și că declarația lui Moldovan i-a provocat o stare de dezgust.

„Nu înțeleg nici eu [de ce e atâta tensiune la Rapid]. Nu mi-a căzut bine declarația cu infanteria ușoară, nu știu, e părerea lui Viorel [Moldovan], e președintele clubului. Dar nu e momentul.

Eu într-un final îl respect, dar nu mi se pare ok să avem astfel de intervenții la adresa jucătorilor, bați și spre antrenor un pic... Am plecat dezgustat când am văzut declarația.

Poate era sub influența rezultatului, își dorea foarte mult să câștigăm. E de înțeles și de neînțeles. Când jucătorii citesc… nu trebuie nici periați, dar nu e momentul. Ei interpretează.

Nu le-a picat bine jucătorilor asta cu infanteria ușoară. Sunt dezamăgiți, se gândesc și ei la relația cu suporterii. Ei își doresc foarte mult, dar există un blocaj mental, o frică, o presiune.

Nu e ușor să joci pe Giulești. La Slobozia au fost foarte dezinvolți. Trebuie să treacă peste această problemă”, a spus Șumudică pentru fanatik.ro.

