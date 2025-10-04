Universitatea Craiova: Rapid e noul lider din Liga 1

Echipa bucureșteană Rapid a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, formația Farul Constanța, în etapa a 12-a din Superligă. Rapid conduce în clasament, cel puțin până la meciul Craiovei.

Giuleștenii au început bine meciul și, la un corner, în minutul 9, Larie a deviat mingea în propria poartă, deschizând scorul pentru Rapid. În minutul 20, Koljic a primit în careu, a șutat și mingea a intrat în plasă, atinsă și de Alex Dobre. Cinci minute mai târziu, Dican a înscris și el, dar golul a fost anulat din cauza unei poziții de offside. Constănțenii au ratat în minutul 53, prin Vînă, însă acesta a reușit să marcheze, în minutul 57, cu un șut la vinclu, și să reducă din diferență. După numai zece minute, Alex Dobre a marcat al treilea gol al gazdelor și, deși oaspeții au căutat golul, Rapid s-a impus cu 3-1 și a devenit lider, cu 25 de puncte. Farul are 15 puncte, ocupând locul 8.

RAPID: Aioani – Cr. Manea, Pașcanu, Kramer, Bădescu (Vulturar 63) – K. Keita, Gojkovic (Braun 63), T. Christensen (Grameni 80) – Al. Dobre, Koljic (Baroan 63), Petrila (Micovschi 80). ANTRENOR: Costel Gâlcă

FARUL: Buzbuchi – Sîrbu (Furtado 46), Larie, Ţîru, C. Ganea – Vînă, Dican (Markovic 74), Radaslavescu (Banu 46) – N. Grigoryan (Vojtus 68), Ișfan, R. Tănasă (I. Cojocaru 82). ANTRENOR: Ianis Zicu

Cartonașe galbene: Kramer 39, Baroan 73 / Sîrbu 3

Arbitri: Szabolcs Kovacs - Adrian Vornicu, Ioan Corb

Arbitri VAR: Sebastian Colțescu - Stelian Slabu

