Universitatea Craiova: Rapid e noul lider din Liga 1

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 04 Octombrie 2025, ora 22:59
80 citiri
Universitatea Craiova: Rapid e noul lider din Liga 1
Alexandru Dobre FOTO Facebook Rapid 1923

Echipa bucureșteană Rapid a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, formația Farul Constanța, în etapa a 12-a din Superligă. Rapid conduce în clasament, cel puțin până la meciul Craiovei.

Giuleștenii au început bine meciul și, la un corner, în minutul 9, Larie a deviat mingea în propria poartă, deschizând scorul pentru Rapid. În minutul 20, Koljic a primit în careu, a șutat și mingea a intrat în plasă, atinsă și de Alex Dobre. Cinci minute mai târziu, Dican a înscris și el, dar golul a fost anulat din cauza unei poziții de offside. Constănțenii au ratat în minutul 53, prin Vînă, însă acesta a reușit să marcheze, în minutul 57, cu un șut la vinclu, și să reducă din diferență. După numai zece minute, Alex Dobre a marcat al treilea gol al gazdelor și, deși oaspeții au căutat golul, Rapid s-a impus cu 3-1 și a devenit lider, cu 25 de puncte. Farul are 15 puncte, ocupând locul 8.

RAPID: Aioani – Cr. Manea, Pașcanu, Kramer, Bădescu (Vulturar 63) – K. Keita, Gojkovic (Braun 63), T. Christensen (Grameni 80) – Al. Dobre, Koljic (Baroan 63), Petrila (Micovschi 80). ANTRENOR: Costel Gâlcă

FARUL: Buzbuchi – Sîrbu (Furtado 46), Larie, Ţîru, C. Ganea – Vînă, Dican (Markovic 74), Radaslavescu (Banu 46) – N. Grigoryan (Vojtus 68), Ișfan, R. Tănasă (I. Cojocaru 82). ANTRENOR: Ianis Zicu

Cartonașe galbene: Kramer 39, Baroan 73 / Sîrbu 3

Arbitri: Szabolcs Kovacs - Adrian Vornicu, Ioan Corb

Arbitri VAR: Sebastian Colțescu - Stelian Slabu

Rapid, gata de duelul cu Farul: „Suntem clar favoriți.”
Rapid, gata de duelul cu Farul: „Suntem clar favoriți.”
Jucătorul Cristian Manea a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că, având în vedere clasamentul Superligii, echipa de fotbal Rapid este favorită în meciul de sâmbătă, cu Farul...
FRF a luat o decizie importantă, chiar înainte de FCSB - Universitatea Craiova OFICIAL
FRF a luat o decizie importantă, chiar înainte de FCSB - Universitatea Craiova OFICIAL
Arbitrul Ișvan Kovacs va conduce la centru partida FCSB – Universitatea Craiova, care se va disputa duminică, de la ora 20.30, în etapa a 12-a a Superligii. Kovacs va fi ajutat la cele...
#fotbal intern, #Rapid, #farul , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Moment neverosimil: selectionerul Romaniei si-a batut propriul jucator, in timpul meciului! Sanctiunea i-a surprins pe toti
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dupa super-golul din lovitura libera, Ianis Hagi a fost iar decisiv in Turcia! Nota primita

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dennis Man, fantastic. A marcat primul gol pentru PSV și e gata de meciurile cu Moldova și Austria de la națională VIDEO
  2. Universitatea Craiova: Rapid e noul lider din Liga 1
  3. FRF a luat o decizie importantă, chiar înainte de FCSB - Universitatea Craiova OFICIAL
  4. Victorie mare pentru Dinamo. Pe cine au învins „câinii”
  5. Cristi Chivu, de neoprit. Inter a urcat pe primul loc după a cincea victorie la rând
  6. Formula 1, în Singapore. Cine i-a luat fața campionului Verstappen în calificări
  7. Gloria Bistrița, duel în Liga Campionilor cu super-campioana Ungariei. Cum s-au descurcat româncele
  8. Calificare superbă pentru Rapid. A spulberat o echipă care a câștigat de 8 ori Liga Campionilor
  9. Petrolul a dat lovitura în Superliga, în deplasare cu o nou-promovată care a făcut furori
  10. Apariție neașteptată în finala de la WTA Beijing. Deținătoarea trofeului, eliminată