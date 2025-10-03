Rapid, gata de duelul cu Farul: „Suntem clar favoriți.”

Jucătorul Cristian Manea a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că, având în vedere clasamentul Superligii, echipa de fotbal Rapid este favorită în meciul de sâmbătă, cu Farul Constanța, din etapa a 12-a, și speră să câștige pentru a se poziționa pe primul loc înainte de pauza prilejuită de meciurile echipei naționale.

'Clar, având în vedere clasamentul, noi suntem favoriți. Mai ales că jucăm acasă, unde cred eu că suntem mai puternici. Dar trebuie să ne luăm revanșa în fața suporterilor, pentru că meciul trecut de acasă l-am pierdut și i-am simțit puțin dezamăgiți. Dar sper ca mâine să luăm toate cele trei puncte și să îi facem fericiți din nou. Sper să câștigăm, pentru că ar fi extraordinar ca, înainte de pauză, să fim pe primul loc în clasament', a spus Manea.

Fundașul echipei giuleștene consideră că jocul din acest sezon o îndreptățește pe Rapid să spere la o clasare pe podium la finalul campionatului.

'Moralul echipei este bun, pentru că am reușit să câștigăm la Ploiești. A fost un meci foarte dificil, cu o echipă care joacă destul de bine acasă. Suntem bucuroși că am obținut trei puncte și sper să o ținem tot așa. E clar că suporterii își doresc să câștigăm, dar își doresc să vadă și atitudine și un joc bun. Normal că Rapid poate fi între primele trei echipe ale campionatului și se poate califica într-o cupă europeană, am arătat asta până acum. Cred că și anul trecut puteam fi mai sus, dar am pierdut foarte multe puncte pe final de meciuri. Dar jocul din acest sezon ne dă încredere mult mai mare că putem termina mai sus', a adăugat el.

În privința echipei naționale, Manea a spus că speră încă la o calificare la CM 2026 și că și-ar dori să facă parte din lot.

'Eu îmi doresc să fiu sănătos și să am evoluții cât mai bune aici la Rapid, pentru că așa sunt șanse destul de mari să ajung și eu la echipa națională. Orice jucător își dorește să ajungă la un turneu final, mai ales că eu am ratat Campionatul European. Am fost doar la tineret cu Under-21. Și acum când mă gândesc, am fiori pentru că a fost prea frumos', a mai spus fundașul.

Echipa de fotbal Rapid întâlnește formația Farul Constanța, sâmbătă, de la ora 20:30, pe Stadionul Giulești, într-o partidă contând pentru etapa a 12-a a Superligii.

