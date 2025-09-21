Șoc în Giulești. Ce s-a întâmplat în minutul 90+3 al meciului Rapid - Hermannstadt

Autor: Iosif Pintilie
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 23:20
955 citiri
Rapid a piercut cu 2-1 FOTO Facebook Rapid 1923

Formaţia Rapid a fost învinsă, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa Hermannstadt, într-un meci din etapa a zecea a Superligii.

Rapid a deschis scorul prin Dobre ’59. Pentru oaspeţi a egalat Buş, în minutul 78, şi în minutul 90+3 Chiţu a stabilit scorul final: 1-2.

Rapid: Aioani – Manea, Paşcanu, Kramer, Braun – T. Christensen, Vulturar (Gheorghe ’80), K. Keita – Dobre, Baroan (Koljic ’74), Petrila (Hromada ’80). Rezerve: Stolz – Bădescu, Hromada, G. Gheorghe, Grameni, Gojkovic, R. Pop, Banu, Micovschi, Jambor, Koljic. Antrenor: Costel Gâlcă.

Hermannstadt: Căbuz – Antwi, Căpuşă, Karo, Selimovic, Ciubotaru – Dr. Albu, Ivanov, Jair (Chiţu ’66) – Neguţ (Biceanu ’75), Gjorgjievski (Buş ’75). Rezerve: Muţiu – Bejan, Kujabi, Chiţu, S. Buş, Vuc, Branco, Bârstan, Biceanu, Oroian, L. Stancu. Antrenor: Marius Măldărăşanu.

Cartonaşe galbene: Paşcanu ’20, Vulturar ’33, Dobre ‘90+2 / Karo ’68, Buş ‘77

Arbitri: Adrian Viorel Cojocaru – Imre-Laszlo Bucşi, Alexandru Filip – Cristian Moldoveanu

Arbitri VAR: Iulian Dima, Claudiu Marcu

Observator: Irina Mîrţ

#fotbal intern, #Rapid, #Hermannstadt , #Rapid
