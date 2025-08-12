Rapid ratează șansă să urce pe primul loc în Liga 1. Ce a făcut în meciul cu Oțelul

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 11 August 2025, ora 23:52
152 citiri
Echipa bucureșteană Rapid a terminat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 1-1, cu formația Oțelul Galați, în ultimul meci al etapei a cincea din Superligă.

Gălățenii au ratat prima ocazie importantă prin Ne Lopes, în minutul 13, iar în minutul 30 portarul Stolz a reținut șutul lui Bană. După trei minute Andrei Ciobanu a deschis scorul, înscriind la colțul lung, și Oțelul a avut avantaj minim la pauză.

Rapidul a jucat altceva în repriza secundă și ocaziile au început să curgă încă din minutul 48, când Alex Dobre a trimis puțin pe lângă poarta gazdelor. La faza următoare, Tobias Christensen a șutat bine, dar Dur-Bozoancă a scos în extremis. Tot portarul gălățean a intervenit în minutul 54, respingând în transversală șutul lui Borza. Alex Dobre a marcat golul egalizator al giuleștenilor, în minutul 60, apoi Baroan nu a găsit poarta, cinci minute mai târziu. Oaspeții au solicitat penalti în minutul 76, invocând un henț la Zhelev, dar după verificarea VAR nu s-a dat nimic și partida de la Galați s-a încheiat la egalitate, 1-1.

Rapid a ajuns la 11 puncte în cinci etape și este pe locul secund, după Universitatea Craiova (13 puncte). Oțelul a bifat al treilea meci egal și, cu 6 puncte este pe locul 9.

OȚELUL: Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, Ne Lopes, Kazu – Joao Lameira, Joao Paolo, A. Ciobanu (Andrezinho 68) – Patrick Fernandes (Trif 88), Paulinho, Bană. ANTRENOR: Laszlo Balint

RAPID: Stolz – Braun, D. Ciobotariu, L. Kramer, Borza (El Sawy 90) – K. Keita, Hromada (Gojkovic 39) – Al. Dobre, T. Christensen (Blazek 90), Micovschi (Hazrollaj 46) – Baroan. ANTRENOR: Costel Gâlcă

Cartonașe galbene: Kazu 11 / -

Arbitri: Viorel Flueran - Romică Bîrdeş, Cristian Ilinca

Arbitri VAR: Bogdan Dumitrache - Iulian Călin

#fotbal intern, #Rapid, #otelul galati
Fără Filtru Ep.116 - O nouă frauda cu PNRR...

