„Nu știu ce a văzut arbitrul”. Acuzațiile celor de la Petrolul, după remiza cu Rapid

Alexandru Tudorie, atacantul echipei Petrolul Ploieşti, a înscris vineri seara, în Giuleşti, golul egalizator al partidei cu Rapid, scor 1-1, dar crede că arbitrul Florin Andrei a greşit la golul gazdelor.

„Sunt bucuros că am marcat şi am scos un egal, dar eu cred că trebuia să câştigăm meciul. Nu ştiu ce a văzut arbitrul. La golul lor a fost fault în atac, el a dat corner. Când a văzut că jucătorul nostru are sânge la nas, trebuia să întoarcă faza, să dea fault în atac. Ne-a dat şi jucătorul afară din teren. Puţin, aşa, a fost un arbitraj şmecheresc, dar am reuşit să egalăm şi să terminăm 1-1.

Eu doar atât am avut de spus, nici nu îmi place să vorbesc, e prima dată când vorbesc despre arbitraj. Am luat gol, de asta am vrut să menţionez acest lucru. Eu spun că trebuia ori să nu ne dea jucătorul afară, ori să nu dea corner şi să dea fault în atac. Nu ne-a zis nimic. A spus că a văzut că avea sânge la nas şi l-a scos afară din teren. Sută la sută, trebuie analizată faza, e fault în atac.

Era foarte important să nu pierdem, pentru că după aia se strica puţin şi atmosfera şi puteam să ieşim din zona de play-off. Sper să rămânem acolo”, a spus Alexandru Tudorie după meciul egal cu Rapid, scor 1-1.

Ads