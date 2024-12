Sancțiuni dictate împotriva echipelor Rapid și Petrolul. Motivul din spatele deciziei

Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a decis sancţiuni pentru FC Rapid, FC Dinamo şi Petrolul ca urmare a incidentelor de la partidele disputate în ultima perioadă.

Cea mai mare sancţiune a fost dictată pentru FC Rapid - 50.625 lei. Petrolul şi Dinamo au primit câte două sancţiuni.

Hotărârile comisiei:

ACS Petrolul 52 vs. SC Dinamo 1948 SA – Incidente - În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancţionează clubul ACS Petrolul cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

În temeiul art. 82.2 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancţionează clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 11.250 lei.

FC Rapid 1923 vs. ACS Petrolul 52 – Incidente - În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 50.625 lei.

În temeiul art. 82.2 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancţionează clubul ACS Petrolul cu penalitate sportivă de 7.500 lei.

SC Dinamo 1948 SA vs. ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Incidente - În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancţionează clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 16.875 lei.

AS FC Buzău vs. SC Dinamo 1948 SA – Eliminare Sivis Maxime James (oaspeţi), Incidente - În temeiul art. 82.2 si 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul SC Dinamo 1948 SA cu penalitate sportivă de 22.500 lei.

În temeiul art. 63.1 lit. a, raportat la art. 63.2.4 lit. a din Reg. Disciplinar, se sancţionează jucătorul Sivis Maxime James (Dinamo) cu suspendare pentru două meciuri şi i se aplică o penalitate sportivă de 3.000 lei.

Sancţţiunile care vizează cluburile au venit ca urmare a cpmportamentului suporterilor, mai exact pentru “introducerea în locurile de desfăşurare a jocurilor de băuturi alcoolice, obiecte şi materiale explozive, incendiare şi fumigene, substanţe toxice, halucinogene şi iritante, alte obiecte ce au fost folosite de spectatori la acţiuni de tulburare a ordinii publice sau care pot contribui la producerea unor acte de violenţă” şi pentru “aprinderea ori aruncarea cu obiectele prevăzute mai sus spre alţi spectatori sau spre/în terenul de joc”.

