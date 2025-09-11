Fotbalistul care revine la Rapid, după ce a fost accidentat: „Îmi e dor de meciuri”

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 13:38
Fotbalistul Răzvan Onea a declarat, joi, într-o conferință de presă susținută înaintea partidei din deplasare cu Universitatea Cluj, din etapa a 9-a a Superligii, că își dorește ca seria fără înfrângere a echipei FC Rapid București să continue cât mai mult.

'Pauza nu știu dacă ne-a priit, pentru că eram într-o formă foarte bună. Dar ne-am pregătit foarte bine și seria noastră va continua cu o victorie la Cluj. Partidele din deplasare trebuie tratate precum cele de acasă. Trebuie să controlăm jocul și să ne impunem stilul. Deocamdată avem o serie bună și în deplasare, unde nu am pierdut. Noi încercăm să menținem un tempo constant pe parcursul întregii partide, dacă reușim să înscriem la început, atunci e cu atât mai bine. De fapt, noi nu am pierdut niciun meci. Sper ca seria noastră fără înfrângere să continue cât mai mult', a afirmat el.

Revenit după o accidentare, fundașul a menționat că de abia așteaptă să joace din nou într-un meci oficial.

'Îmi e dor de meciurile oficiale. Eu am apucat să joc puțin în amicalul cu Voluntari, dar abia aștept meciul de mâine seară. Nu a fost ușor pentru mine pentru că, după ce am început bine campionatul, a venit accidentarea și am stat o lună departe de teren. Dar eu sper ca mâine să fiu în cea mai bună formă. Îmi pare rău pentru Andrei Borza (n.r. - accidentat la echipa națională), era într-un moment bun. Îi doresc să se recupereze după accidentare cât mai repede, pentru că știu din propria experiență ce înseamnă să nu joci', a precizat Răzvan Onea.

Echipa de fotbal FC Rapid întâlnește formația Universitatea Cluj, vineri, de la ora 21:00, pe Cluj Arena din Cluj-Napoca, într-o partidă contând pentru etapa a 9-a a Superligii.

