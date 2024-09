Rapid dă lovitura! Un fotbalist trecut pe la Tottenham și Marseille semnează cu echipa din Giulești

Rapid aduce, în final, un atacant. După ce a ratat transferurile lui Louis Munteanu, ajuns la CFR Cluj și Daniel Bîrligea, transferat de FCSB, Șucu a decis să aducă un jucător de atac.

Iar jucătorul ales este un fotbalist cu un CV impresionant. Clinton N'Jie (31 de ani) a ajuns la un acord cu Rapid și urmează să semneze contractul. În 2018, acesta era cotat la 15 milioane de euro iar în CV--ul lui apar echipe precum Tottenham sau Marseille.

Acesta este o extremă dreapta, cu 10 goluri marcate pentru Camerun. Tottenham l-a cumpărat în 2015 pentru 14 milioane de euro. În ultimii ani însă, a avut o scădere mare de formă. Ultima oară a jucat în Turcia, la Sivasspor.

Antrenorul principal al Rapidului, Marius Șumudică, a analizat transferul. El a spus că va fi cel mai bun jucător din România.

„Vreau să se liniștească toată lumea, inclusiv suporterii, vom aduce trei jucători! Nu vreau să spun mai multe acum, am mai spus că-l vrem pe Bîrligea și nu s-a concretizat.

O să aducem un mijlocaș, un jucător de bandă și un atacant. Clinton N'Jie mâine aterizează la București! Din ce știu eu, este semnat precontractul.

Din punctul de vedere al CV-ului, al cotei de piață, nu a venit niciodată în România un asemenea jucător. Pe N'Jie îl știu de la Sivasspor. A jucat la Tottenham, la Marseille, are meciuri în Premier League.

Are 31 de ani, are maturitatea necesară. A jucat și contra CFR-ului, este un jucător de mare viteză, are o calitate foarte bună în duelurile unu la unu”, a declarat Marius Șumudică în direct în emisiunea Fanatik Superliga.

Clinton N'Jie a jucat 14 meciuri la Tottenham, fără să înscrie. La Marseille a addunat 83 de meciuri, 16 goluri și 10 pase de gol. În ultimii doi ani a jucat în Turcia, la Sivasspor, 72 de meciuri, cinci goluri și cinci pase de gol.

De asemenea, Rapid va aduce și un atacant, dar și un mijlocaș. Despre atacant spune că este de un nivel mult peste cel al fotbalului românesc.

„Vom aduce și un atacant, sperăm să fie totul bine. N-a călcat atacant ca el în România! Peste 90 la sută e rezolvat și cu el. O să mă întâlnesc cu domnul Șucu în după-amiaza asta. Vom lua și un mijlocaș foarte bun.

Mi l-am dorit pe Bîrligea, dar el și-a dorit să meargă la FCSB. Nu știu dacă e adevărat ce zice domnul Becali că am ridica noi prețul, dar dacă ar fi să aleg între atacantul care vine și Bîrligea, l-aș alege pe al nostru cu ochii închiși!”, a mai spus Șumudică.

