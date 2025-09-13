Rapid a ratat ocazia să urce pe primul loc. Ce a făcut cu U Cluj

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 23:05
468 citiri
Rapid a ratat ocazia să urce pe primul loc. Ce a făcut cu U Cluj
Jucătorii de la Rapid FOTO Facebook Rapid 1923

Echipa bucureșteană Rapid a încheiat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 0-0, cu formația Universitatea Cluj, în etapa a noua din Superligă.

Partida de pe Cluj Arena a avut ritm, Jonathan Cisse a șutat pe lângă poartă în minutul 6, iar Iulian Cristea a scos de pe linia porții șutul lui Christensen, din minutul 26. Aioani a respins în corner șutul lui Simion, în minutul 35, iar repriza secundă, chiar dacă ambele echipe nu au mai avut faze clare de poartă, nu a fost lipsită de evenimente. Rapidiștii au cerut penalty la contactul dintre Cisse și Baroan, din minutul 88, iar un minut mai târziu giuleștenii au solicitat penalty la un presupus henț în careu, la Artean.

S-a terminat U Cluj – Rapid 0-0, iar elevii lui Gâlcă sunt pe locul al doilea, cu 19 puncte, neînvinși, în timp ce U Cluj e pe 6, cu 13 puncte.

U CLUJ: Gertmonas – Mikanovic, J. Cisse, I. Cristea (Capradosi 46), Chipciu – Artean, G. Simion (D. Codrea 79), Bic (Macalou 65) – Nistor (Postolachi 65) – A. Trică (Bota 64), Lukic. ANTRENOR Ioan Ovidiu Sabău

RAPID: Aioani – Cr. Manea (Onea 70), Pașcanu, Kramer, Braun – K. Keita, Vulturar (G. Gheorghe 79) – Al. Dobre (Hromada 46), T. Christensen, Petrila (Micovschi 79) – Koljic (Baroan 63). ANTRENOR Costel Gâlcă

Cartonașe galbene: Iulian Cristea 20 / -

Arbitri: Florin Andrei - Sebastian Gheorghe, Alexandru Vodă

Arbitri VAR: Sorin Costreie - Adrian Vornicu

Fotbalistul Răzvan Onea a declarat, joi, într-o conferință de presă susținută înaintea partidei din deplasare cu Universitatea Cluj, din etapa a 9-a a Superligii, că își dorește ca...
#fotbal intern, #Rapid, #u cluj
