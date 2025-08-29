Prima înfrângere a sezonului. Cum s-a terminat meciul dintre Rapid și UTA

Prima înfrângere a sezonului. Cum s-a terminat meciul dintre Rapid și UTA
Jucătorii Rapidului FOTO Facebook Rapid 1923

Echipa bucureșteană Rapid a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-0, formația UTA Arad, în primul meci al etapei a opta din Superligă.

Pe Giulești, prima ocazie a gazdelor a venit în minutul 12, la șutul lui Alex Dobre de la marginea careului, însă elevii lui Gâlcă au reușit să deschidă scorul după numai un minut, când Petrila a executat un corner și Denis Ciobotariu a înscris cu o lovitură de cap. Minutul 30 a adus al doilea gol al Rapidului, după o centrare a lui Borza, Alex Dobre trimițând în plasă din fața porții. Prima parte s-a încheiat cu o fază la care rapidiștii au cerut penalti, după o cădere a lui Petrila în careul arădean, în urma unui contact cu Ţuţu, dar arbitrul Marian Barbu nu a dat nimic. Gazdele și-au continuat dominarea și în repriza secundă, iar Dejan Iliev a respins excelent la șutul din careu expediat de Petrila, în minutul 69. După două minute, Hakim Abdallah și Marius Coman nu l-au putut învinge pe Aioani, iar Rapid s-a impus cu 2-0.

Rapid este a doua în clasament, cu 18 puncte, în timp ce UTA pierde primul meci stagional și, cu 13 puncte, ocupă poziția a treia în clasament.

RAPID: Aioani – Braun, D. Ciobotariu, Kramer, Borza – K. Keita, Hromada (Vulturar 75) – Al. Dobre, T. Christensen (Jambor 90), Petrila (Gojkovic 90) – Koljic (Baroan 75). ANTRENOR: Costel Gâlcă

UTA ARAD: D. Iliev – Ţuţu, Poulolo, Benga, Padula (Alomerovic 26) – Ov. Popescu (Sota Mino 46), Van Durmen (Hrezdac 79) – V. Costache (M. Coman 46), A. Roman (Vlăsceanu 69), Tzionid – Hakim Abdallah. ANTRENOR: Adrian Mihalcea

Cartonașe galbene: Koljic 38. Kramer 81, K. Keita 82, Petrila 90 / Ţuţu 44, Sota Mino 56

Arbitri: Marian Barbu - George Florin Neacșu, Marius Badea

Arbitri VAR: Cătălin Popa - Florin Andrei

