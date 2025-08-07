Răsturnare de situație! Decizia luată de Răzvan Patriche, fostul căpitan al lui Dinamo, care și-a anunțat retragerea anul trecut

Fostul jucător al formației Dinamo își va continua activitatea în cadrul clubului bucureștean, urmând să ocupe funcția de antrenor secund la echipa a doua, a anunțat, miercuri, pagina oficială de Facebook a grupării.

'Răzvan Patriche continuă în alb-roșu! Ne bucurăm să-l vedem în continuare pe Răzvan îmbrăcat în culorile clubului nostru. După trei sezoane și jumătate și 98 de meciuri ca jucător și căpitan al echipei, el se va alătura echipei secunde a clubului, în Liga a 3-a, unde va îndeplini rolul de antrenor secund.

Răzvan va superviza tinerii noștri jucători și îi va îndruma în dezvoltarea lor sportivă! Mult succes, Răzvan, și cât mai multe realizări alături de clubul nostru!', au transmis reprezentanții echipei Dinamo.

În vârstă de 39 de ani, Răzvan Patriche s-a retras din activitate la finalul sezonului trecut al Superligii. În cariera sa, el a evoluat pentru echipe precum Sportul Studențesc, ASA Târgu Mureș, Universitatea Craiova, Academica Clinceni, CS Afumați și Dinamo.

