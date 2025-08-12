Cine e fotbalistul din Liga 1 dat afară după doar patru meciuri

Marti, 12 August 2025, ora 18:37
Cine e fotbalistul din Liga 1 dat afară după doar patru meciuri
Răzvan Trif. Foto: Facebook / Răzvan Trif

SC Oțelul Galați și fundașul stânga Răzvan Trif au reziliat, marți, de comun acord contractul scadent pe 30 iunie 2026.

Transferat în vara acestui an, Trif apăruse de patru ori în tricoul roș-alb-albastru.

Răzvan Alin Trif, 27 de ani, semnase la începutul verii o înțelegere pe un an cu SC Oțelul Galați, cu posibilitatea prelungirii contractului pe încă un sezon. El a început stagiunea ca integralist, 0-0 cu Petrolul și 2-3 cu Farul Constanța, pentru ca apoi să bifeze 9 minute pe finalul jocului cu Dinamo, scor 2-1, și 2 minute în remiza cu Rapid, scor 1-1.

Marți, clubul și jucătorul au încheiat amiabil relația contractuală.

