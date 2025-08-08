Doliu în fotbalul românesc. Un impresar celebru a murit. A colaborat cu cei mai mari agenți din lume

Robert Vișan, impresar care a fost foarte apropiat de frații Giovanni și Victor Becali, a murit vineri, 8 august. El se lupta de ceva timp cu o formă de cancer.

Vișan, cunoscut pentru relația avută cu firma fraților Becali, dar și pentru că a fost un apropiat al lui Pini Zahavi, cel care a colaborat cu Robert Lewandowski, Rio Ferdinand, Juan Sebastián Verón, David Alaba sau Ashley Cole, fiind unul dintre cei mai mari impresari din istorie, a avut în palmares inclusiv vedete ale fotbalului mondial.

El era impresarul lui Amadou Diawara când acesta a ajuns la Napoli sau la Roma. În urmă cu doar câteva luni, el vorbea despre jucătorii români care au mari șanse să ajungă la echipe importante, vorbind despre Borza și Octavian Popescu ori Baiaram.

„Sunt mulți tineri vizați de foarte multe echipe din străinătate. Vă pot da câteva nume. Andrei Borza, probabil, va fi următorul jucător cu șanse foarte mari de a pleca din România.

E urmărit de foarte multe echipe din străinătate. Un alt jucător cu mari șanse de a pleca e Baiaram și, chiar dacă vă surprinde, Octavian Popescu. Depinde aici de pretențiile patronului Gigi Becali”, declara în trecut Robert Vișan.

Ads