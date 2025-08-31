România prosperă! Calificările de joi ne-au adus o creștere impresionantă în clasamentul coeficienților

Autor: Iosif Pintilie
Duminica, 31 August 2025, ora 08:10
461 citiri
Vladmir Screciu, în duel cu Juri Cisotti. FOTO: Facebook / FCSB

România a obținut trei victorii în returul playoff-urilor europene și mergem în faza principală cu două echipe: FCSB, în Europa League, respectiv Universitatea Craiova, în Conference League. CFR Cluj a obținut și ea o victorie, 1-0 cu Hacken, dar nu a fost suficient să întoarcă scorul de 7-2 din tur.

România a obținut 0.750 puncte în clasamentul coeficienților în acest retur și am urcat pe poziția 21, reușind să depășim Croația (22,625), Ungaria (22,375), Serbia (22,125). Noi avem 22.750 de puncte.

Saltul este unul impresionant, cel mai mare al unei țări, după retur. Din păcate însă, este dificil ca România să urce mai mult de locul 21, asta pentru că următoarea țară din clasament este Israel, care, deși are doar o echipă calificată în grupe, are un punctaj de peste 27.000 de puncte.

Locul 21 este însă unul avantajos. Asta pentru că echipa campioană va intra direct în turul doi preliminar al Champions League și va avea asigurat cel puțin playoff-ul de Conference League.

De ce e un avantaj atât de mare? Pentru că dacă orice altă echipă în afară de FCSB și CFR Cluj ar deveni campioană, în turul 1 ar putea da peste adversari precum Sheriff Tiraspol, Dinamo Kiev, Șahtior Donețk, Slovan Bratislava sau Ludogorets. Eliminarea în turul 1 te trimite direct în Conference League, nu în Europa League.

Asta s-a întâmplat, de exemplu, la ultimul titlu câștigat de Farul, când au fost eliminați în turul 1 de Sheriff Tiraspol și, implicit, au ajuns în turul doi al Conference League. Deși au trecut de două tururi, au ieșit în playoff, eliminați de HJK, din Finlanda.

E important însă ca echipele românești să nu se oprească aici. Un sezon foarte bun ne poate ajuta pe termen lung. Pentru asta e nevoie ca FCSB să se apropie de realizările din anul trecut, iar Universitatea Craiova să obțină și ea măcar câteva puncte.

Marele pas pentru România ar fi să ajungă în primele 15, ceea ce ar însemna că vom trimite două echipe în preliminariile Champions League. Dacă ajungem pe locul 14 am avea campioana direct în playoff-ul Champions League, ceea ce ar însemna, minim, o prezență în Europa League. Dacă am ajunge pe locul 12, câștigătoarea cupei ar ajunge în playoff-ul Europa League, deci ar avea asigurată prezența cel puțin în Conference League. Apoi, campionatele din primele 10 trimit o echipă direct în Liga Campionilor.

Pare complicat, dar dacă luăm în calcul că Cehia e pe locul 10, Norvegia pe 12, iar Polonia pe 14, ne dăm seama că, dacă am avea o constanță în cupele europene, am putea ajunge să nu ne mai chinuim, în fiecare vară, în preliminarii.

Clasamentul coeficienților

Adversarii FCSB-ului din Europa League

  • acasă: Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys Berna, Bologna
  • în deplasare: Dinamo Zagreb, Steaua Roșie Belgrad, FC Basel, Go Ahead Eagles

Adversarii Craiovei din Conference League

acasă: Mainz, Noah, Sparta Praga

deplasare: AEK Atena, Raków, Rapid Viena

#fotbal intern, #FCSB, #Craiova , #stiri fotbal
