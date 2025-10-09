Visează la calificare! Juniorii României au început drumul spre EURO

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 06:31
79 citiri
Visează la calificare! Juniorii României au început drumul spre EURO
Nationala U17 a României. Foto: frf.ro

Reprezentativa României formată din juniori născuţi începând cu 1 ianuarie 2009 a debutat cu un rezultat de egalitate, miercuri, în prima fază a calificărilor la EURO 2026. La St-Paul lès Dax, în Franţa, România a întâlnit Israel, scor 1-1.

Pentru tricolori urmează duelurile cu Franţa (gazda miniturneului de calificare) şi Azerbaidjan, într-o grupă din care primele două clasate vor evolua în Liga A, într-o rundă decisivă pentru prezenţa, anul viitor, la turneul final. La Campionatul European U17 din 2026, găzduit de Estonia, vor juca doar 8 reprezentative.

ROMÂNIA U17 – ISRAEL U17 1-1

Au marcat: Niculcea 63 / Dadia 82

ROMÂNIA: 1. Coşa – 2. Matei, 5. Corlat-cpt. 14. Anghel, 15. Stancu – 8. Niculcea (13. Miloiu, 88), 4. Dăncuş, 16. Rotaru (6. Pădure, 67) – 9. Bota (7. Silitra, 46), 19. Bodnar (20. Tripon, 74), 11. Marincean (10. Rusu, 46). Selecţioner: Mircea Diaconescu

Rezerve: 23. Andrei – 3. Bencze, 17. Loghin, 18. Neamţu

ISRAEL: 1. Bazdog – 12. Shmuel, 14. Bar (20. Dadia, 74), 4. Lavi-cpt., 5. Peleg, 2. Vacsman (13. Tairi, 67) – 9. Grimberg (17. Janah, 88), 6. Dejani, 8. Berku – 11. Didi (19. Tarshish, 74), 10. Lusky (15. Azrane, 67). Selecţioner: Ariel Banado

Rezerve: 18. Holckener – 3. Burko, 7. Zuares, 16. Bechor

Programul următoarelor meciuri:

Sâmbătă, 11 octombrie, ora 16:00 (ora României): Franţa – ROMÂNIA (Bourret, Capbreton)

Marţi, 14 octombrie, ora 16:00 (ora României): Azerbaidjan – ROMÂNIA (Bourret, Capbreton)

Lotul convocat de selecţionerul Mircea Diaconescu este următorul:

PORTARI

Tudor COŞA (Universitatea Cluj), Nicolae MIHAILĂ (Sepsi OSK), Rareş ANDREI (FCSB);

FUNDAŞI

Cosmin MATEI (CFR Cluj), Edward NEAMŢU (FCSB), Andrei DĂNCUŞ (FCSB), Alexandru MILOIU (Lazio | Italia), Ayan ANGHEL (CS Dinamo Bucureşti), David LOGHIN (Universitatea Craiova), Eduardo CORLAT (Real Madrid | Spania), Claudiu STANCU (Campionii FC Argeş), Lorand BENCZE (AFK Csikszereda);

MIJLOCAŞI

Matei PĂDURE (FCSB), Ştefan ROTARU (Steaua Bucureşti), Ryan RUSU (AC Milan | Italia), Darius TRIPON (Farul Constanţa), Andrei NICULCEA (FC Rapid 1923);

ATACANŢI

Răzvan MARINCEAN (Farul Constanţa), Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareş SILITRA (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda).

Ce vor moldovenii de la meciul cu România: ”Să ne spălăm puțin din păcate”. Eșec la 10 goluri diferență!
Ce vor moldovenii de la meciul cu România: ”Să ne spălăm puțin din păcate”. Eșec la 10 goluri diferență!
Internaționalul moldovean Vadim Rață a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că el și colegii săi au ocazia în meciul amical cu selecționata de fotbal a României să își...
„Inadmisibil! Băi, nu se poate, trebuie să intervină Comisia de Disciplină!”. Vedeta Rapidului, făcută praf
„Inadmisibil! Băi, nu se poate, trebuie să intervină Comisia de Disciplină!”. Vedeta Rapidului, făcută praf
La cererea galeriei Rapidului, Alex Dobre a înjurat-o pe Dinamo, atrăgând multiple critici. Printre cei care s-au luat de fotbalistul echipei naționale se numără și Ciprian Marica. El crede...
#fotbal intern, #Romania, #Israel , #nationala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Schimbare radicala! Anuntul facut dupa ce Donald Trump a cerut arestarea primarului din Chicago
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ronaldo a devenit miliardar, dar un roman "complet necunoscut" e mult mai bogat! Au ramas "masca": "99% nu ati auzit de el"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Vedeta lui Liverpool și-a calificat naționala la Cupa Mondială din America de Nord
  2. Visează la calificare! Juniorii României au început drumul spre EURO
  3. Starul lui Real Madrid, categoric: „Am vrut să renunţ la fotbal”
  4. Lucescu l-a făcut praf pe Horațiu Moldovan: "Nu s-a gândit la ce consecințe poate să aibă."
  5. Ce vor moldovenii de la meciul cu România: ”Să ne spălăm puțin din păcate”. Eșec la 10 goluri diferență!
  6. Un nou fotbalist de top, acuzat de viol: ”În special în piscină şi într-o baie”
  7. Zi neagră pentru românce la WTA Wuhan. Cu câți bani s-au ales Sorana și Jaqueline
  8. „Inadmisibil! Băi, nu se poate, trebuie să intervină Comisia de Disciplină!”. Vedeta Rapidului, făcută praf
  9. A venit nota de plată. Anunț neplăcut de la FIFA, după ultimul meci al naționalei României
  10. Răzvan Burleanu, scandal monstru la FRF: ”Eu nu stau de vorbă cu toți maimuțoii!”