Visează la calificare! Juniorii României au început drumul spre EURO

Reprezentativa României formată din juniori născuţi începând cu 1 ianuarie 2009 a debutat cu un rezultat de egalitate, miercuri, în prima fază a calificărilor la EURO 2026. La St-Paul lès Dax, în Franţa, România a întâlnit Israel, scor 1-1.

Pentru tricolori urmează duelurile cu Franţa (gazda miniturneului de calificare) şi Azerbaidjan, într-o grupă din care primele două clasate vor evolua în Liga A, într-o rundă decisivă pentru prezenţa, anul viitor, la turneul final. La Campionatul European U17 din 2026, găzduit de Estonia, vor juca doar 8 reprezentative.

ROMÂNIA U17 – ISRAEL U17 1-1

Au marcat: Niculcea 63 / Dadia 82

ROMÂNIA: 1. Coşa – 2. Matei, 5. Corlat-cpt. 14. Anghel, 15. Stancu – 8. Niculcea (13. Miloiu, 88), 4. Dăncuş, 16. Rotaru (6. Pădure, 67) – 9. Bota (7. Silitra, 46), 19. Bodnar (20. Tripon, 74), 11. Marincean (10. Rusu, 46). Selecţioner: Mircea Diaconescu

Rezerve: 23. Andrei – 3. Bencze, 17. Loghin, 18. Neamţu

ISRAEL: 1. Bazdog – 12. Shmuel, 14. Bar (20. Dadia, 74), 4. Lavi-cpt., 5. Peleg, 2. Vacsman (13. Tairi, 67) – 9. Grimberg (17. Janah, 88), 6. Dejani, 8. Berku – 11. Didi (19. Tarshish, 74), 10. Lusky (15. Azrane, 67). Selecţioner: Ariel Banado

Rezerve: 18. Holckener – 3. Burko, 7. Zuares, 16. Bechor

Programul următoarelor meciuri:

Sâmbătă, 11 octombrie, ora 16:00 (ora României): Franţa – ROMÂNIA (Bourret, Capbreton)

Marţi, 14 octombrie, ora 16:00 (ora României): Azerbaidjan – ROMÂNIA (Bourret, Capbreton)

Lotul convocat de selecţionerul Mircea Diaconescu este următorul:

PORTARI

Tudor COŞA (Universitatea Cluj), Nicolae MIHAILĂ (Sepsi OSK), Rareş ANDREI (FCSB);

FUNDAŞI

Cosmin MATEI (CFR Cluj), Edward NEAMŢU (FCSB), Andrei DĂNCUŞ (FCSB), Alexandru MILOIU (Lazio | Italia), Ayan ANGHEL (CS Dinamo Bucureşti), David LOGHIN (Universitatea Craiova), Eduardo CORLAT (Real Madrid | Spania), Claudiu STANCU (Campionii FC Argeş), Lorand BENCZE (AFK Csikszereda);

MIJLOCAŞI

Matei PĂDURE (FCSB), Ştefan ROTARU (Steaua Bucureşti), Ryan RUSU (AC Milan | Italia), Darius TRIPON (Farul Constanţa), Andrei NICULCEA (FC Rapid 1923);

ATACANŢI

Răzvan MARINCEAN (Farul Constanţa), Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareş SILITRA (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda).

