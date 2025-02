„Am zis să se facă dreptate”. Cum a mărit Gigi Becali bugetul de salarii de la FCSB

Realizările din Cupele Europele ale FCSB au venit pe fondul unei măriri semnificative a bugetului de salarii al echipei. Patronul Gigi Becali a explicat care sunt salariile pe care le plătește jucătorilor.

„E bugetul mai mare. Tănase are 30.000 de euro plus bonusuri. I-am mărit lui Șut, Olaru, chiar și lui Crețu. Le-am mărit salariile pentru că am vrut eu, nu că au cerut ei. Am zis să se facă dreptate. Bîrligea are 25.000. S-au mărit salariile.

Le-am zis că dacă produc bani, ei primesc bani. I-am zis lui Olaru: 'Noi, dacă ne calificăm în Champions League, îți dau salariu de 500.000 de euro pe an, plus prime, iei 6-700 de mii și nu mai pleci'. El mi-a zis că nu se gândește la bani”, a spus Gigi Becali, la Digisport.

FCSB este la un pas de optimile Europa League, după ce s-a impus în turul cu PAOK, scor 2-1, la Salonic.

Ads