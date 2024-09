Sicriul cu trupul neînsufleţit al fostului jucător şi antrenor al echipei Dinamo Bucureşti, Gheorghe Mulţescu, a făcut, marţi, un ultim tur al terenului din Şoseaua Ştefan cel Mare.

Cortegiul funerar a avut în faţă o grupă de juniori ai echipei de fotbal CS Dinamo, care duceau coroanele aduse de cei care i-au adus un omagiu lui Mulţescu.

Galeria echipei Dinamo a agăţat pe gardurile care împrejmuiesc terenul de joc mai multe bannere cu mesaje în memoria lui Mulţescu: "Un gol în suflet ne-ai lăsat, Gigi Mulţescu nu vei fi uitat!", "Prea mult plecat în pribegie, Mulţescu, mereu un câine la datorie", "Atunci când este greu, toată lumea dispare, Gigi Mulţescu ai fost a noastră salvare" şi "Pleacă un alt artist din fotbalul pe care l-am iubit, drum bun nea Gigi, câine desăvârşit".

"E o pierdere foarte mare pentru întreg fotbalul românesc. A fost un coleg, prieten, pentru mine, am fost şi adversari de atâtea ori. Un om deosebit. A fost un om care s-a sacrificat pentru Dinamo. În '83, când am venit la Dinamo, era căpitanul echipei, cu un an înainte fusese Cornel Dinu, care trecuse antrenor secund. Contează foarte mult să fii bine primit într-un vestiar când eşti la început, aşa cum eram eu şi Mircea Rednic, şi el avea grijă, vorbea cu tine, a fost un băiat extrem de inteligent. El a fost unul dintre legendele acestui club, asta e clar", a declarat fostul său coleg Ioan Andone.

Florentin Petre l-a avut antrenor pe Gheorghe Mulţescu, subliniind că îi va păstra întotdeauna respect şi recunoştinţă: "O tristeţe foarte mare pentru că a fost o legendă, un caracter extraordinar de bun. Este un exemplu, pentru că de fiecare dată când clubul a avut nevoie a fost aproape tot timpul. Oamenii aceştia trebuie comemoraţi pentru ca amintirea lor să fie veşnică în sufletul nostru. A fost iubit, a fost un fotbalist extraordinar de bun, a făcut istorie pentru acest club. Tot timpul a venit cu sufletul la Dinamo, nu s-a uitat la bani, a fost prezent tot timpul când a fost mai greu. Pentru asta va avea tot respectul şi recunoştinţa mea, pe viaţă".

Gheorghe Mulţescu a încetat din viaţă duminică, la 72 de ani şi va fi înmormântat miercuri.

