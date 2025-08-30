Decizie de ultimă oră luată de FRF, înainte de CFR Cluj - FCSB! Ce se întâmplă la meciul din Gruia

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 30 August 2025, ora 20:23
190 citiri
Decizie de ultimă oră luată de FRF, înainte de CFR Cluj - FCSB! Ce se întâmplă la meciul din Gruia
CFR Cluj - FCSB va fi arbitrat de Sebastian Colțescu. Foto: Facebook / SuperLiga Romania

Arbitrul Sebastian Colțescu va conduce la centru partida CFR ClujFCSB, care se va disputa duminică, de la ora 21.30, în etapa a opta a Superligii.

Celelalte două meciuri de duminică vor fi arbitrate de Szabolcs Kovács și Adrian Cojocaru.

Brigăzile de la cele trei confruntări:

FC Argeș – Metaloglobus, ora 16.00

Arbitri: Szabolcs Kovács – Adrian Vornicu, Ioan Alexandru Corb – Mihail Sebastian Lăstun

Arbitri VAR: Horațiu Feșnic, Valentin Porumbel

Observator: Florin Hîncu

FC Botoșani – Universitatea Craiova, ora 18.30

Arbitri: Adrian Viorel Cojocaru – Sebastian Eugen Gheorghe, Romică Bîrdeș – Ovidiu Robu

Arbitri VAR: Rareș Vidican, Cosmin Bojan

Observator: Iosif Olah

CFR ClujFCSB, ora 21.30

Arbitri: Sebastian Colțescu – Ovidiu Artene, Daniel Mitruți – Andrei Chivulete

Arbitri VAR: Ovidiu Hațegan, Raul Constantin Ghiciulescu

Observator: Marcel Savaniu

#fotbal intern, #CFR Cluj, #FCSB , #stiri fotbal
