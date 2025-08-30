Decizie de ultimă oră luată de FRF, înainte de CFR Cluj - FCSB! Ce se întâmplă la meciul din Gruia

Arbitrul Sebastian Colțescu va conduce la centru partida CFR Cluj – FCSB, care se va disputa duminică, de la ora 21.30, în etapa a opta a Superligii.
Celelalte două meciuri de duminică vor fi arbitrate de Szabolcs Kovács și Adrian Cojocaru.
Brigăzile de la cele trei confruntări:
FC Argeș – Metaloglobus, ora 16.00
Arbitri: Szabolcs Kovács – Adrian Vornicu, Ioan Alexandru Corb – Mihail Sebastian Lăstun
Arbitri VAR: Horațiu Feșnic, Valentin Porumbel
Observator: Florin Hîncu
FC Botoșani – Universitatea Craiova, ora 18.30
Arbitri: Adrian Viorel Cojocaru – Sebastian Eugen Gheorghe, Romică Bîrdeș – Ovidiu Robu
Arbitri VAR: Rareș Vidican, Cosmin Bojan
Observator: Iosif Olah
Arbitri: Sebastian Colțescu – Ovidiu Artene, Daniel Mitruți – Andrei Chivulete
Arbitri VAR: Ovidiu Hațegan, Raul Constantin Ghiciulescu
Observator: Marcel Savaniu