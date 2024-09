FCSB și Craiova au bătut palma pentru un transfer! Care este fotbalistul

FCSB și FCU Craiova au ajuns la un acord pentru transferul unui jucător. Sekou Sidibe, actualmente jucător al divizionarei secunde, va ajunge la campioană.

Acordul este unul realizat fără plata unei sume de transfer. FCU Craiova păstrează însă 50% dintr-o eventuală revânzare a lui Sidibe.

Gigi Becali, patronul FCSB, a confirmat mutarea: „L-am luat acum. După intervenția de mai devreme la emisiune, da. Am vorbit cu Mititelu, am zis să fie, că și așa avem multă competiție. Vreau să avem cât mai multe variante. Nu am 5, am 6! Cu ăsta, 7. Sidibe vine mâine, n-au intrat zilele în sac”, potrivit GSP.

La rândul lui, finanțatorul lui FCU Craiova, Adrian Mititelu, a confirmat mutarea:

„Gigi Becali îl va vinde pe Sidibe cu 4-5 milioane de euro. În momentul în care s-a aflat la PSV Eindhoven, era considerat un jucător de mare perspectivă. Eu spun că va face ravagii la FCSB, o să vedeți că va exploda acolo! Într-un sistem de joc 4-3-3, Sidibe poate fi un fotbalist letal. Eu n-am luat nicun ban, dar avem coproprietate 50-50%. El era în ultimul an de contract și îi era greu să mai joace în meciurile de luptă din Liga 2”, a spus Adrian Mititelu, pentru ProSport.

În vârstă de 23 de ani, Sekou Sidibe a ajuns la FCU Craiova în 2021. El jucase, anterior, doar în Olanda, la PSV și Emmen. Pentru olteni a adunat 100 de meciuri, 12 goluri și cinci pase de gol.

Ads