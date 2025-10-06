„Soarta clubului este în mâinile lor". Disperarea patronului echipei ce a reprezentat România în Cupele Europene: „Nu mai este timp de pierdut”

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 10:48
Jucătorii lui Sepsi OSK. Foto: Facebook / Sepsi OSK

Situația lui Sepsi OSK este una tragică. De la reprezentanta României în Cupele Europene, la o echipă modestă din a doua divizie, aceasta a fost tranziția clubului din Covasna în doar doi ani.

Covăsnenii sunt pe locul 9 în a doua divizie, deși, după retrogradarea surprinzătoare de anul trecut, obiectivul echipei antrenate de Ovidiu Burcă este promovarea.

În ciuda unui start slab de sezon, Sepsi dă semne de revenire, câștigând patru din ultimele cinci meciuri. Patronul Dioszegi nu e însă mulțumit, cere mai mult de la jucătorii săi.

"Victoriile nu se discută, iar cel mai bun jucător a fost galeria noastră. Vreau să felicit jucătorii pentru atitudinea din primele 80 de minute. Îi atenționez însă că trebuie mult mai multă dăruire, de acum încolo începe greul. Am încredere în toți cei din club, avem două săptămâni la dispoziție să pregătim lucrurile pentru că încă scârțâim. Avem două meciuri importante pe care trebuie să le câștigăm, cu Bacău și Bistrița.

Dacă luăm 6 puncte, sunt sigur că intrăm în primele 6. De acolo va începe un alt campionat. Obiectivul este să adunăm puncte și nu vrem ca Hunedoara și Bihor să se detașeze atât de mult. Aș fi mulțumit să fim pe 3-4 la finalul sezonului regulat. Trebuie să sacrificăm totul, asta e clar. Jucătorii trebuie să înțeleagă că fiecare punct pierdut ne îndepărtează de obiectivul nostru, revenirea în prima ligă.

Avem o problemă la echipă, s-a văzut asta. Nu am mai atacat din minutul 80 cu Ceahlăul. Am așteptat doar să nu dea gol adversarii. Nu am fost deloc mulțumit, trebuie discutat cu jucătorii. Antrenorul trebuie să facă asta, noi nu ne băgăm. Meciul cu Steaua a fost o lecție, am primit două goluri pe final și am pierdut. Ăsta e adevărul și trebuie spus, chiar dacă doare. Jucătorii trebuie să aibă încredere în ei pentru că antrenorul degeaba face o mie de analize cu ei. Nu mai este timp de pierdut, trebuie să conștientizeze că soarta clubului este în mâinile lor", a spus Dioszegi, pentru digisport.ro.

