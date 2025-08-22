Prima victorie pentru Sepsi, în noul sezon din Liga 2. Covăsnenii atacă promovarea

Echipa covăsneană Sepsi OSK a învins vineri, în deplasare, scor 2-0, formaţia CSC Şelimbăr, în etapa a patra din Liga 2. Este prima victorie stagională pentru Sepsi.

Elevii lui Ovidiu Burcă au înscris primii la Cisnădie, în faţa celor de la Şelimbăr, dar reuşita lui Neskovic, din minutul 12, a fost anulată pentru ofsaid. Totuşi, oaspeţii au deschis scorul, Alin Dobrosavlevici înscriind cu o lovitură de cap, în minutul 17.

Sepsi şi-a majorat avantajul în minutul 75, prin Dimitri Oberlin, care a înscris cu un şut din careu. CSC Şelimbăr – Sepsi s-a terminat 0-2 şi covăsnenii sunt pe locul 9, cu cinci puncte, în timp ce CSC Şelimbăr e a 20-a, fără puncte.

Pentru a reveni în prima divizie, Sepsi are nevoie, în primul rând, să intre în playoff. Mai apoi, covăsnenii trebuie să termine în primele patru. Primele două echipe promovează direct, următoarele joacă un baraj.

