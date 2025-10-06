Cârțu l-a desființat pe Kovacs: ”Te faci de râs! Ți-e frică de comentariile lui Becali sau MM Stoica după?”

Meciul dintre FCSB și Universitatea Craiova s-a lăsat cu discuții tensionate din cauza felului în care cuplul Kovacs - Costreie a arbitrat meciul. Concret, au fost trei faze de penalty în meci, toate judecate greșit de Kovacs.

În minutul 6 a acordat FCSB-ului un penalty inexistent, iar apoi nu a acordat alte două penalty-uri evidente campioanei. De fiecare dată a fost salvat de Sorin Costreie, din camera VAR.

Cârțu crede însă că Istvan Kovacs a fost prea permisiv cu FCSB, iar că Sorin Costreie a intervenit greșit la penalty-ul din finalul primei reprize, asta pentru că el a fost precedat de un posibil fault la Matei.

”În structurile fotbalului, trebuie să recunoaștem că nu suntem priviți înaintea FCSB-ului, înaintea lui Dinamo sau a Rapidului. Sunt altele mai aproape de Federație, de arbitraje. Nu mai ridicați mingea la fileu, băi, băieți, ca să ne execute.

Era minutul 4-5, el (n.r. Istvan Kovacs) a văzut fault, la Romanchuk. Cum dracu', tu, arbitru internațional, te faci de râs?! Arbitrezi City, Liverpool. Acolo de ce nu faci greșeli din astea? Aici, imediat penalty. Ți-e frică de comentariile lui Becali sau MM Stoica după? Nu se poate să ajungi mereu la VAR. De câte ori jucăm cu FCSB, parcă vor să ne demonstreze că ei sunt șmecheri.

Costreie este a nu știu câta oară la VAR la meciurile cu noi. Nu mai aveți pic de jenă? Cum să-l dai pe Costreie, care a fost și data trecută și nu a dat două galbene lui Ngezana? Nu vreau să pun pe seama arbitrajului pentru că sunt și greșeli de partea noastră. Cicâldău a făcut o greșeală pe care nu trebuia să o facă, dar la noi nu mai cheamă nimeni la VAR.

La faza primului penalty, e fault la David Matei. Băi, Costreie, de ce n-ai dat mai în spate faza să se vadă faza cu David Matei? În alergarea lui, este clar scos de pe direcția de alergare. Luați faza inițială! De acolo se ajunge la faza penalty-ului cu Stoian.

Costreie e și el din Voluntari, stă în Voluntari și e aproape acolo de ei. Un prieten de-al lui Anghel Iordănescu mi-a spus asta”, a spus Cârțu, la Fanatik.

Faza pe care o reclamă oltenii este însă una care nu ar trebui să ridice semne de întrebare. Indiferent dacă a fost sau nu fault, deși reluările arată că nu a fost fault, mingea a rămas la olteni. Din acest motiv, faza nu putea fi întoarsă la VAR până acolo.

