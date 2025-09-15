„Am stat cu el după meci, era bine!”. Cârțu neagă că lui Rădoi i s-a făcut rău după meci: „Nu știu de ce n-a venit la declarații"

Mirel Rădoi nu a mers la declarații, după meciul dintre Universitatea Craiova și Farul Constanța, câștigat cu 2-0 de olteni. S-a speculat că acesta s-a simțit rău și a avut tensiune.

Sorin Cârțu, președintele Craiovei, contestă acest scenariu. El spune că a stat cu Rădoi după meci și nu a acuzat probleme medicale.

"(n.r. – Mirel cum se simte?) Nu știu, eu am stat după meci. M-a mirat ce au scris ziarele despre tensiune. Poate a fost după ce am plecat eu. Am stat vreo 15-20 de minute după meci cu el la vorbe, am discutat și cu banca tehnică. Eu nu l-am lăsat cu simptomele despre care s-a scris în ziare. Din câte am înțeles, nu a fost chiar așa.

Eu am vorbit după meci cu Mirel, era bine. Era puțin supărat de ceea ce s-a întâmplat în ultimele minute. Era în tensiunea meciului… Când joci pentru primul loc, ești tot timpul acolo, vine toată lumea să facă meciul vieții și să câștige și astfel că e mai greu să ieși victorios.

El trebuie să înțeleagă ceva, că nu trebuie să ia exemplu de la alți antrenori, ci de la el. Trebuie să ia felul în care s-a comportat cu Bașakșehir. Eu am văzut atunci un antrenor-exemplu pentru o partidă de asemenea anvergură…

Echilibrul lui emoțional, noi toți eram încărcați ca să ajungem în grupe. Așa trebuie să fie tot timpul! Să nu-l mai intereseze niște lucruri mărunte din teren sau din afara lui. El trebuie să se gândească doar la ceea ce urmează și să nu mai aibă probleme cu x sau cu y.

Ads

I-am spus să nu se mai piardă în lucruri mărunte, așa și aseară. S-au făcut tot felul de comentarii, doar că sunt niște lucruri care nu trebuie să te destabilizeze. Aseară era bine, nu era pe targă.

(n.r. – De ce nu a venit la declarații?) Nu știu asta, întrebați-l pe el. Eu am stat cu el înainte, dar după nu mai știu ce s-a întâmplat. Au fost momente frumoase, cu râs, cu el.

Am spus că am un tricou pe care îl am la fiecare etapă, pe care îl parfumez, și îl aduc special pentru partide. De aici au plecat niște discuții și am râs. Tricoul nu îl spăl, doar îl dau cu parfum. Ce, spăl norocul? Acum îl schimb, am povestit de el", a declarat Sorin Cârțu, pentru Fanatik.

Ads