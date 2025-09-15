„Am stat cu el după meci, era bine!”. Cârțu neagă că lui Rădoi i s-a făcut rău după meci: „Nu știu de ce n-a venit la declarații"

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 16:21
313 citiri
„Am stat cu el după meci, era bine!”. Cârțu neagă că lui Rădoi i s-a făcut rău după meci: „Nu știu de ce n-a venit la declarații"
Mirel Rădoi FOTO Captură TV Orangesport

Mirel Rădoi nu a mers la declarații, după meciul dintre Universitatea Craiova și Farul Constanța, câștigat cu 2-0 de olteni. S-a speculat că acesta s-a simțit rău și a avut tensiune.

Sorin Cârțu, președintele Craiovei, contestă acest scenariu. El spune că a stat cu Rădoi după meci și nu a acuzat probleme medicale.

"(n.r. – Mirel cum se simte?) Nu știu, eu am stat după meci. M-a mirat ce au scris ziarele despre tensiune. Poate a fost după ce am plecat eu. Am stat vreo 15-20 de minute după meci cu el la vorbe, am discutat și cu banca tehnică. Eu nu l-am lăsat cu simptomele despre care s-a scris în ziare. Din câte am înțeles, nu a fost chiar așa.

Eu am vorbit după meci cu Mirel, era bine. Era puțin supărat de ceea ce s-a întâmplat în ultimele minute. Era în tensiunea meciului… Când joci pentru primul loc, ești tot timpul acolo, vine toată lumea să facă meciul vieții și să câștige și astfel că e mai greu să ieși victorios.

El trebuie să înțeleagă ceva, că nu trebuie să ia exemplu de la alți antrenori, ci de la el. Trebuie să ia felul în care s-a comportat cu Bașakșehir. Eu am văzut atunci un antrenor-exemplu pentru o partidă de asemenea anvergură…

Echilibrul lui emoțional, noi toți eram încărcați ca să ajungem în grupe. Așa trebuie să fie tot timpul! Să nu-l mai intereseze niște lucruri mărunte din teren sau din afara lui. El trebuie să se gândească doar la ceea ce urmează și să nu mai aibă probleme cu x sau cu y.

I-am spus să nu se mai piardă în lucruri mărunte, așa și aseară. S-au făcut tot felul de comentarii, doar că sunt niște lucruri care nu trebuie să te destabilizeze. Aseară era bine, nu era pe targă.

(n.r. – De ce nu a venit la declarații?) Nu știu asta, întrebați-l pe el. Eu am stat cu el înainte, dar după nu mai știu ce s-a întâmplat. Au fost momente frumoase, cu râs, cu el.

Am spus că am un tricou pe care îl am la fiecare etapă, pe care îl parfumez, și îl aduc special pentru partide. De aici au plecat niște discuții și am râs. Tricoul nu îl spăl, doar îl dau cu parfum. Ce, spăl norocul? Acum îl schimb, am povestit de el", a declarat Sorin Cârțu, pentru Fanatik.

Premii de peste 500.000 de euro pentru competițiile Grassroots ale FRF
Premii de peste 500.000 de euro pentru competițiile Grassroots ale FRF
Comitetul Executiv al FRF, care a avut loc luni, a aprobat bugetele competițiilor Cupa Satelor, ONSS Cupa ING și Cupa Tymbark Junior, ediția 2025/2026. Astfel, în total, pentru cele trei...
Cristi Balaj a vorbit despre demisia de la CFR Cluj: „Este mult prea frustrant" BREAKING NEWS
Cristi Balaj a vorbit despre demisia de la CFR Cluj: „Este mult prea frustrant" BREAKING NEWS
CFR Cluj trece printr-o perioadă mai dificilă, după ce a fost eliminată umilitor de Hacken din Conference League, pierzând manșa tur cu 7-2, dar și din cauza rezultatelor interne, mult sub...
#fotbal intern, #Mirel Radoi, #sorin cirtu , #Craiova
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
E asteptat sa semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la sefii lui Inter, dupa esecul cu Juventus
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Mirel Radoi a parasit stadionul la o ora de la finalul partidei, dupa ce i-a fost acordat primul ajutor in vestiar

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Arbitrul român delegat în premieră la un meci din Liga Campionilor. Kovacs, delegat și el
  2. Ruben Amorim, criticat dur de legenda lui United: „Nu vedem nimic. A înrăutățit lucrurile.”
  3. Neymar s-a accidentat și s-a supărat: „O porcărie”
  4. Premii de peste 500.000 de euro pentru competițiile Grassroots ale FRF
  5. „Am stat cu el după meci, era bine!”. Cârțu neagă că lui Rădoi i s-a făcut rău după meci: „Nu știu de ce n-a venit la declarații"
  6. Cristi Chivu, băgat în ședință de șefii de la Inter. S-au gândit la demiterea lui și i-au comunicat decizia personal
  7. Cristi Balaj a vorbit despre demisia de la CFR Cluj: „Este mult prea frustrant" BREAKING NEWS
  8. "Aștept să anunțe Gigi Becali echipa". Patronul din Liga 1 care îl ia la mișto pe latifundiar: „Ferească Dumnezeu de lupul rănit”
  9. Tsitsipas e pierdut fără Paula Badosa: declarații emoționante după înfrângerea din Cupa Davis
  10. „Olaru mi-a spus că se lasă de fotbal”. Gigi Becali, anunț șocant în direct