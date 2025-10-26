Se repetă istoria? Conflictul Rădoi - Baiaram amintește de precedentul mandat al antrenorului la Craiova. Cum s-a încheiat totul atunci

Autor: Iosif Pintilie
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 08:35
172 citiri
Se repetă istoria? Conflictul Rădoi - Baiaram amintește de precedentul mandat al antrenorului la Craiova. Cum s-a încheiat totul atunci
Mirel Rădoi FOTO Captură TV / Orange Sport

Rădoi a intrat într-un conflict cu unul dintre liderii de la Universitatea Craiova, Ștefan Baiaram, pe care l-a scos din echipă cu câteva minute înainte de meciul cu Noah. Asta pentru că acesta ar fi avut o reacție nervoasă chiar înaintea meciului.

Mai mult, după acest incident, Baiaram a vrut chiar să îi înapoieze lui Rădoi un cadou primit de la el: un ceas de 18.000 de euro.

Acest moment a amintit de ceea ce s-a întâmplat la precedenta lui venire la Craiova. El a mai fost la echipă în 2022, iar în decembrie a demisionat ca urmare a unui conflict intern.

Nemulțumit de atitudinea lor, Mirel Rădoi i-a scos, dintr-un foc, din lot pe Andrei Ivan, Sergiu Hanca, Ionuț Vînă și Jovan Markovic. Acest moment a dus la o serie de conflicte între Mirel Rădoi și președintele clubului, Sorin Cârțu.

Ce declara Rădoi atunci?

"Între mine și jucători, indiferent de articolele care au apărut, nu s-a întâmplat nimic. Dacă am avut ceva să le spun, le-am spus. Acum o să le spun jucătorilor. A fost o decizie luată pe moment.

Rezultatele nu sunt consecința unui joc slab. Dacă ne luăm după nea Sorin (n.r. – Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova), așa se pare, că sunt consecința unui joc slab. Dacă președintele clubului face evaluări publice de genul ăsta, nu le face cu mine, atunci o să-i predau ID-ul, să vină el înapoi.

Cred că a înțeles greșit mesajul când am zis că o să-l apreciez toată viața pentru momentul în care m-a debutat. De acolo până să ne spună ce să facem noi la antrenamente, în condițiile în care nu ești prezent la antrenament, lucrurile astea n-o să le accept și n-am acceptat de la nimeni!

Cât am fost aici, patru luni, am tot colectat informații, lucrurile care s-au spus. Foarte multe dintre ele au venit din interior. Și atunci, decât să fie o situație implozivă la acest club, mai bine plec eu și toate lucrurile astea se vor lămuri.

Nu e normal! Trebuie să se termine cu lucrurile astea la nivel de club. Pentru că altfel Craiova nu va ajunge niciodată unde și-a propus, să câștige titlul.

Dacă așteptam până în decembrie, nu făceam altceva decât să ne păcălim singuri. Și eu, și echipa, și clubul. Îmi pare rău n-am reușit să ne calificăm în Cupă", a spus Mirel Rădoi, în 2022.

După scandalul de la Craiova, Ștefan Baiaram a vrut să-i returneze lui Mirel Rădoi ceasul de 18.000 de euro primit cadou!
După scandalul de la Craiova, Ștefan Baiaram a vrut să-i returneze lui Mirel Rădoi ceasul de 18.000 de euro primit cadou!
Relația dintre Ștefan Baiaram (23 de ani) și antrenorul Mirel Rădoi (44 de ani) a ajuns într-un punct delicat, după ce jucătorul a fost exclus din lot înaintea meciului cu Noah. Patronul...
Se încing spiritele la Craiova! Rădoi, în dispută cu vedeta echipei: "Nu-i dau eu explicații lui Baiaram!"
Se încing spiritele la Craiova! Rădoi, în dispută cu vedeta echipei: "Nu-i dau eu explicații lui Baiaram!"
Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a declarat joi seară, după meciul cu Noah, scor 1-1, că Ştefan Baiaram a fost scos în ultima clipă din lotul pentru această partidă...
#fotbal intern, #Stefan Baiaram, #Mirel Radoi, #Universitatea Craiova , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cristi Chivu, asa cum rar a fost vazut: a inceput sa strige in conferinta si a urmat ceva complet neasteptat, dupa 1-3 cu Napoli
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
FOTO Sotia lui Florinel Coman a publicat imaginile! Au dat tarcoale casei: "Tentatia este mare"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Se repetă istoria? Conflictul Rădoi - Baiaram amintește de precedentul mandat al antrenorului la Craiova. Cum s-a încheiat totul atunci
  2. "Eu nu mă plâng, am demnitate!" Cristi Chivu l-a taxat pe Antonio Conte după Napoli - Inter
  3. Mario Camora, cu lacrimi în ochi, după un nou eșec al lui CFR Cluj: "Ne așteaptă Liga a doua"
  4. Cristi Chivu reacționează dur după înfrângerea cu Napoli: „Nu-mi pasă!” Românul pregătește ședință cu vestiarul
  5. Formula 1:calificări cu surprize în Mexic, Verstappen și Piastri au eșuat. Când are loc cursa
  6. Secretele din spatele golurilor ”nebunești” ale lui Haaland. Ce mănâncă starul lui City
  7. Continuă criza la CFR Cluj. Ce s-a întâmplat în meciul cu Farul
  8. Ce-a spus Cristi Chivu după ce-a pierdut derby-ul cu Napoli: ”Nu mă interesează prea mult”
  9. S-a încheiat marele derby Napoli - Inter. Cum s-a descurcat echipa lui Cristi Chivu
  10. Rezultat șocant pentru CSM București în Liga Campionilor. ”Tigroaicele” erau mari favorite