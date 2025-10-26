Se repetă istoria? Conflictul Rădoi - Baiaram amintește de precedentul mandat al antrenorului la Craiova. Cum s-a încheiat totul atunci

Rădoi a intrat într-un conflict cu unul dintre liderii de la Universitatea Craiova, Ștefan Baiaram, pe care l-a scos din echipă cu câteva minute înainte de meciul cu Noah. Asta pentru că acesta ar fi avut o reacție nervoasă chiar înaintea meciului.

Mai mult, după acest incident, Baiaram a vrut chiar să îi înapoieze lui Rădoi un cadou primit de la el: un ceas de 18.000 de euro.

Acest moment a amintit de ceea ce s-a întâmplat la precedenta lui venire la Craiova. El a mai fost la echipă în 2022, iar în decembrie a demisionat ca urmare a unui conflict intern.

Nemulțumit de atitudinea lor, Mirel Rădoi i-a scos, dintr-un foc, din lot pe Andrei Ivan, Sergiu Hanca, Ionuț Vînă și Jovan Markovic. Acest moment a dus la o serie de conflicte între Mirel Rădoi și președintele clubului, Sorin Cârțu.

Ce declara Rădoi atunci?

"Între mine și jucători, indiferent de articolele care au apărut, nu s-a întâmplat nimic. Dacă am avut ceva să le spun, le-am spus. Acum o să le spun jucătorilor. A fost o decizie luată pe moment.

Rezultatele nu sunt consecința unui joc slab. Dacă ne luăm după nea Sorin (n.r. – Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova), așa se pare, că sunt consecința unui joc slab. Dacă președintele clubului face evaluări publice de genul ăsta, nu le face cu mine, atunci o să-i predau ID-ul, să vină el înapoi.

Cred că a înțeles greșit mesajul când am zis că o să-l apreciez toată viața pentru momentul în care m-a debutat. De acolo până să ne spună ce să facem noi la antrenamente, în condițiile în care nu ești prezent la antrenament, lucrurile astea n-o să le accept și n-am acceptat de la nimeni!

Cât am fost aici, patru luni, am tot colectat informații, lucrurile care s-au spus. Foarte multe dintre ele au venit din interior. Și atunci, decât să fie o situație implozivă la acest club, mai bine plec eu și toate lucrurile astea se vor lămuri.

Nu e normal! Trebuie să se termine cu lucrurile astea la nivel de club. Pentru că altfel Craiova nu va ajunge niciodată unde și-a propus, să câștige titlul.

Dacă așteptam până în decembrie, nu făceam altceva decât să ne păcălim singuri. Și eu, și echipa, și clubul. Îmi pare rău n-am reușit să ne calificăm în Cupă", a spus Mirel Rădoi, în 2022.

