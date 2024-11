Târnovanu face acuzații dure, după ce a luat gol de la Botoșani la ultima fază: „A fost la 12 metri”

Ştefan Târnovanu, portarul echipei FCSB, crede că zidul nu a stat la distanţa regulamentară la lovitura liberă din care gazdele au marcat golul victoriei, joi, la Botoşani, scor 0-1.

„Un meci slab făcut de noi. Nu am fost proaspeţi. După minutul 60 am fost foarte moi. Nu ne-am creat ocazii, dar puteam marca. Daca nu am dat gol noi, au dat ei la ultima faza. Zidul a fost însă la 12 metri. Daca era la nouă metri lovea mingea pe cineva in cap, se ducea afară, în bară, am fi câştigat un punct. Dacă mai dă gol cu zid la nouă metri, atunci jos pălăria.

[Au contat absenţele de la FCSB ] Cu siguranta, nu am avut rezerve, am avut mulţi copii pe bancă. Trebuia să câştigăm acest meci. Daca am fi câştigat acest meci am fi fost foarte sus, dar acum trebuie să vedem cum facem să câştigăm la Slobozia.

A fost o perioada grea după iunie-iulie. Am avut doar câteva zile de pauză, şi după aceea au urmat meciurile. Asta e viaţa! Suntem fotbalişti!”, a declarat Ştefan Târnovanu.

