Târnovanu l-a făcut praf pe arbitrul Colțescu, după CFR - FCSB 2-2: "Să mă ierte Dumnezeu! Nu există așa ceva."

FCSB a remizat la Cluj, cu CFR, scor 2-2. Campioana României are un start greu de sezon, cu doar șase puncte în opt etape. Meciul de la Cluj însă a fost unul pe care îl vor uita cu greu.

Și asta pentru că au acuzat maniera în care a fost arbitrat meciul. Portarul Ștefan Târnovanu nu s-a abținut la final și l-a făcut praf pe Colțescu pentru că nu a acordat un penalty FCSB-ului, dar și pentru că, după ce l-a eliminat pe Abeid, a lăsat mingea ardelenilor.

„Din nou, un gol... Nu știu ce putem să mai facem! Scot prima minge, apoi îi vine direct pe frunte lui Emerllahu, să marcheze. După asta, în a doua repriză, egalăm. Cu toate că, înainte, a fost penalty clar, să mă ierte Dumnezeu! Se mai întreabă lumea de ce ne supărăm.

Nu există, nu există! Penalty clar, îi vine mâna aici și face așa (n.r. arată la cameră). După asta, spuneți că suntem noi slabi. Ok, poate nu suntem noi cei mai buni, dar nu se poate să nu dai.

Ok, n-o vezi, dar dă-mi măcar corner... Foarte ciudat arbitrajul. Șut pe mijlocul porții, se deviază aproape în aut, nu dă corner.

Nu știu. Nu pot să-mi explic. Eu, dacă scap mingea și luăm gol, după putem să pierdem. Dar nu există așa ceva.

M-am uitat pe fază și am văzut că Șut a fost lovit înainte să bată Tănase (n.r. minutul 90+3). Arbitrul fluieră indirectă, nu? După, de ce le dai mingea lor? Nu știu, foarte dubios. Multe semne de întrebare", a spus Târnovanu.

