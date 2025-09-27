Derapaj în mijlocul conferinței de presă: „Nu sunt o c***ă. Nu mă vând”. Antrenează o echipă importată din România și nu a mai rezistat

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 17:09
528 citiri
Derapaj în mijlocul conferinței de presă: „Nu sunt o c***ă. Nu mă vând”. Antrenează o echipă importată din România și nu a mai rezistat
Antrenorul Tony da Silva FOTO Facebook / Poli Iași

Poli Iași a retrogradat din Liga 1 la finalul sezonului precedent. Moldovenii l-au readus acum pe Tony da Silva la echipă, care, cu două sezoane înainte, a salvat echipa de la retrogradare.

La ultima conferință de presă, portughezul a avut un derapaj. După victoria cu Tunari, el a răspuns criticilor primite, spunând că el nu va plăti pe nimeni să vorbească de bine despre el.

„Niciodată Tony nu o să plătească, să dea bani și, scuze pentru cuvântul urât, eu nu sunt o curvă. Eu niciodată nu o să dau bani să se vorbească frumos de mine sau de Poli Iași. Noi trebuie să spunem oamenilor adevărul, cum sunt lucrurile. Și unii mi-au cerut așa, și eu nu sunt o curvă, nu mă vând, n-am nevoie să vorbești frumos despre mine sau despre Poli Iași.

Cine iubește Poli Iași trebuie să fie alături întotdeauna. La bine e ușor, la greu… Eu înțeleg că trebuie să vândă ziarele, să fii băgat în seamă de lume.

Eu niciodată nu mă uit la presă, că nu am timp. Nici nu vreau, nici nu merită. Când mă duc la cumpărături, vine lumea, îmi vorbește niște lucruri, eu râd, că sunt numai minciuni. Niciodată nu o să plătesc pe cineva să vorbească frumos despre mine. N-am făcut-o niciodată nici ca jucător. Sunt curat”, a transmis Tony da Silva la conferința de presă.

#fotbal intern, #Poli Iasi, #Tony da Silva , #stiri fotbal
