Impresarul lui Fică o atacă pe Rapid, după ce transferul a picat în ultimul moment: „Nu pot s-o las așa, se face tam-tam.”

Autor: Iosif Pintilie
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 13:04
Alin Fică. Foto: Facebook / CFR Cluj

Alin Fică a ratat în ultimul moment transferul la Rapid. Mijlocașul CFR-ului trebuia să semneze cu echipa din Giulești, dar totul a picat în ultimul moment. S-a scris că mutarea a căzut pentru că impresarul a cerut, în ultimul moment, creșterea salariului de la 12.000 la 13.000 de euro.

Lucian Marinescu, agentul jucătorului Alin Fică, respinge această idee și acuză clubul Rapid că a avut un alt interes de la acest transfer.

„Cea mai ciudată negociere pe care am avut-o eu vreodată! Din capul locului, eu, noi, n-am pus nicio piedică! Nu am blocat noi nimic. Cluburile ajunseseră la un acord, din ce-am înțeles. Pe mine m-au anunțat ieri la prânz, în ultima zi. Ieri, la prânz, având acordul de a vorbi cu Rapid, i-am sunat și pe cei de la Rapid, le-am explicat pretențiile jucătorului. Mi-au făcut o ofertă... Nu ceea ce discutasem noi.

Am schimbat 4-5 mesaje, apoi, subit, la ora 21:00, a apărut subit mesaj de la Mauro: «Lucian, s-a luat decizia de a o lua în altă direcție, nu mai pot să-ți onorez nici oferta inițială!». Conform acordului ce l-au avut ei inițial.

I-am mulțumit de interes, l-am informat pe Alin. N-am niciun argument să învinovățesc, să arunc cu vina, există criză de timp, oamenii se schimbă, au altă direcție, negociază cu mai mulți.

La experiența mea, nu poate să-mi cadă o astfel de ofertă pentru o mie de euro sau ce s-a spus pe acolo. Cluburile au strategia lor, situația a ieșit din senin, nu știu de cine alimentată. Am fost în atâtea bătălii, să le zic așa.

În oglindă, ca să vă explic, cazul transferului lui Postolachi la U Cluj. Eu sunt agentul lui Postolachi, alături de partenerul meu francez. Și transferul s-a făcut atât de limpede, clar.

Eu suspectez și interesul Rapidului față de circumstanțele de a plăti o sumă de genul ăsta pentru jucători. Și Postolachi a semnat pe 3 ani la U Cluj, cum trebuia Fică la Rapid, dar vedeți cum s-a negociat acolo!

Nu pot s-o las așa, se face tam-tam. Că jucătorul câștigă nu știu cât. O să câștige cât trebuie. Și CFR Cluj a înaintat o ofertă pe 3 ani pe care o analizăm, fiindcă lui îi expiră angajamentul la vară. Nu va pleca decât cu acord de la transfer la CFR Cluj, să fie liniște în privința asta.

Poate pentru unele cluburi sunt agent incomod, n-o să mă schimb, dar sunt serios, sunt de treabă, nu vreau să fiu denigrat. Eu n-am ajuns nici să discut despre condițiile mele.

Eu cred că dacă aveam câteva zile în plus, s-ar fi aliniat toate în privința transferului lui Fică la Rapid. Asta e, viața merge înainte. Alin rămâne important la CFR Cluj, va pune umărul să iasă din pasa asta proastă.

CFR va avea oferte destule să negocieze pentru Alin. Și poate să-și reînnoiască angajamentul cu clubul actual”, a declarat Lucian Marinescu, conform GSP.

Transfer în miez de noapte: Rapid s-a înțeles cu CFR Cluj pentru brazilianul de 27 de ani
Transfer în miez de noapte: Rapid s-a înțeles cu CFR Cluj pentru brazilianul de 27 de ani
Echipele de fotbal FC Rapid București și CFR Cluj au ajuns la un acord privind împrumutul fundașului brazilian Leo Bolgado (27 ani), până la finalul acestui sezon, cu opțiune de cumpărare,...
De la CFR Cluj, în Grecia. Cine e jucătorul care s-a transferat la o importantă echipă elenă
De la CFR Cluj, în Grecia. Cine e jucătorul care s-a transferat la o importantă echipă elenă
Clubul CFR Cluj a oficializat luni seara despărţirea de atacantul francez Beni Nkololo, care a semnat cu gruparea greacă Panetolikos. CFR Cluj a publicat un comunicat oficial: „Mulţumim,...
