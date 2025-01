Se face schimbul de jucători dintre Genoa și Rapid. Unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Șumudică pleacă în Italia

Dan Șucu este aproape să perfecteze primul schimb pe ruta Genoa - Rapid. După împrumutul lui David Ankeye, ajuns la Rapid de la gruparea italiană, acum este ca și rezolvată o dublă mutare.

Concret, portarul Benjamin Siegrist, titular în multe meciuri în prima parte a sezonului, va ajunge la Genoa. El intrase într-un conflict cu antrenorul Marius Șumudică, care a decis, după cantonamentul din Dubai, ca Marian Aioani să fie titularul echipei, în poartă.

Astfel, Siegrist, adus de Neil Lennon la Rapid, a cerut să plece, iar Șucu i-a propus să meargă la celălalt club al său, la Genoa. În schimb, Rapid va primi un alt portar de la Genoa.

Conform jurnalistului Nicolo Schira, în locul lui, la Rapid va ajunge Franz Stolz, un austriac de 23 de ani. Genoa l-a cumpărat acum un an, în schimbul sumei de 250.000 de la o echipă din Austria. Nu a jucat însă, până acum, la Genoa.

