Atacant de top la U Cluj. Noua speranță a fotbalului a semnat cu „studenții”

Autor: Iosif Pintilie
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 19:06
158 citiri
Atacant de top la U Cluj. Noua speranță a fotbalului a semnat cu „studenții”
Taiwo Quadri a semnat cu U Cluj. Foto: Facebook / FC Universitatea Cluj

Atacantul nigerian Taiwo Qaudri (19 ani) este noul jucător al Universităţii Cluj, însă va putea evolua oficial în alb şi negru doar după ce va obţine viza de lungă şedere în România, a anunţat clubul clujean.

Tânărul jucător s-a aflat sub observaţia staff-ului tehnic în ultimele săptămâni, evoluând în cele două meciuri amicale cu ASA Târgu Mureş.

În ultimul joc de pregătire cu echipa din liga secundă, care s-a încheiat cu scorul de 4-1 în favoarea „studenţilor”, Taiwo a reuşit să marcheze un hattrick în prima repriză.

În ţara natală, noul atacant al Universităţii Cluj a fost legitimat la clubul Jimmy Football Academy.

Fotbalistul ofensiv nu este la prima experienţă peste graniţă. În sezonul 2024/2025, acesta a evoluat în Israel pentru echipa de tineret a celor de la Bnei Sakhnin FC.

Lucescu nu l-a folosit deloc cu Austria, iar Tănase a rupt tăcerea: ”Nu e posibil așa ceva”
Lucescu nu l-a folosit deloc cu Austria, iar Tănase a rupt tăcerea: ”Nu e posibil așa ceva”
Florin Tănase, unul dintre cei mai în formă jucători din campionatul României, a fost folosit doar câteva minute de Mircea Lucescu în dubla cu Moldova și Austria. Vedeta de la FCSB a...
Gigi Becali a văzut România - Austria și a decis să facă un transfer: ”Dau 500.000 de euro!”
Gigi Becali a văzut România - Austria și a decis să facă un transfer: ”Dau 500.000 de euro!”
FCSB nu s-a putut bucura prea tare de victoria echipei naționale cu Austria, asta pentru că Mihai Popescu s-a accidentat. Este suspect de ruptură de ligamente încrucișate și ar putea absenta...
#fotbal intern, #u cluj, #taiwo quadri , #transfer
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Selectionerul n-a mai rezistat si i-a spus in fata, la pauza: "E ultimul tau meci la echipa nationala". Replica data pe loc
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Dupa 12 ani! Michael Schumacher a dat "primul semn de viata" dupa accidentul "horror" si a aparut dovada

Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Atacant de top la U Cluj. Noua speranță a fotbalului a semnat cu „studenții”
  2. Jucătorul naționalei l-a auzit pe Lucescu și a luat foc: ”Nu mai suntem copii, să ne speriem”
  3. Dat afară imediat după România - Austria. Cine este jucătorul care își caută echipă
  4. Rușinea cu Kosovo i-a fost fatală! O națională puternică din Europa a rămas fără selecționer
  5. Mai bine stăteau acasă! Naționala României care a primit 15 goluri în două meciuri
  6. Michael Schumacher a dat ”primul semn de viață”, la 12 ani după accident
  7. Șoc la Tokyo! Brazilia o conducea pe Japonia cu 2-0, dar e incredibil ce a urmat
  8. Gică Craioveanu n-a avut milă de Mircea Lucescu: "Ședința tehnică o faci tu, dar meciul ți-l câștigă echipa"
  9. Jaqueline Cristian și-a aflat următoarea adversară. Românca vrea revanșa
  10. Încă o veste proastă pentru FC Barcelona înainte de El Clasico!