Ioan Ovidiu Sabău, înainte de meciul cu Universitatea Craiova: ”Va fi greu, foarte greu”

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Cluj, Ioan Ovidiu Sabău, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută înaintea partidei de pe teren propriu cu Universitatea Craiova, din etapa a 10-a a Superligii, că jucătorii săi nu trebuie să se mulţumească cu puţin şi să continue să muncească pentru a se menţine pe primul loc al clasamentului.

"Nu e vorba de motivaţie, ci de continuitate, adică să înţelegem că nu avem voie să ne admirăm prea mult. Am primit ceea ce merităm: atenţie, respect, apreciere. Trebuie să ţină nu mai mult de două zile, acestea au trecut şi acum trebuie să o luăm de la capăt. Aici e tot secretul, ca eu să-i conving că nu avem voie să ne mulţumim cu puţin. Să înţelegem ce am făcut bine de am ajuns să fim pe primul loc şi să continuăm cu aceeaşi modestie, aceeaşi stare de spirit, care ne-a caracterizat şi ne-a făcut să fim nişte luptători. Trebuie să muncim ca o echipă, valoarea jucătorilor să se pună în slujba echipei, să nu iasă ei în evidenţă, ci echipa. Când am reuşit să îi conving şi au reuşit să se convingă să trimită unul celuilalt acest mesaj, eu cred că am fost destul de puternici. Nu întâmplător suntem pe primul loc", a afirmat el.

"Cu Craiova va fi greu, foarte greu. Ei vin după o perioadă destul de grea. Rămân o echipă competitivă, în care s-a investit, cu un antrenor foarte bine pregătit, cu jucători care, dacă sunt lăsaţi şi prind încredere, pot să facă diferenţa. Mitriţă e un jucător în formă în momentul de faţă, s-a întors la echipa naţională. Trebuie să pregătim foarte bine meciul, să le acordăm atenţie atât cât trebuie. În acelaşi timp, noi trebuie să avem încredere în ce suntem capabili să facem, în calităţile noastre. Până la urmă i-am convins că au valoare, au calitate şi când sunt pregătiţi şi au grijă de viaţa lor, să se odihnească şi să se alimenteze bine, ajungem la ora jocului bine din punct de vedere fizic şi e clar că şi încrederea este foarte mare, să ne dominăm adversarii", a adăugat el.

Ads

Referitor la parcursul bun al echipei din acest sezon, Sabău a menţionat că presiunea la care sunt supuşi jucătorii săi acum îi ajută să crească.

"Pe mine mă bucură că se pune presiune pe noi. Aşa putem progresa, aşa putem creşte, ca echipă, eu ca antrenor, ei ca jucători. Doar aşa putem creşte, cu presiune, cu obiective îndrăzneţe. Presiunea există, nu poţi să faci performanţă fără presiune. Depinde de noi ce vom face. Nu există niciun secret, doar un grup frumos, care se antrenează foarte bine şi atunci când vine jocul, ştie să lupte pentru noi, că de fapt suntem o familie şi ne apărăm interesele noastre. Aşa va trebui să arătăm şi duminică, multă atenţie, inteligenţă, să pregătim foarte bine jocul. Este foarte bine că s-a vorbit mai mult de noi, pentru că ne responsabilizează. Pentru mine e un avantaj faptul că, în meciul cu Dinamo am fost puşi în dificultate, am câştigat, dar lumea a fost nemulţumită. Vorbesc de majoritatea care apreciază, iubesc această echipă şi suferă pentru ea. Şi când ne critică, e pentru că ne vor binele şi sunt afectaţi, tocmai pentru că sunt preocupaţi de această echipă şi, până la urmă, îi reprezentăm pe ei", a completat antrenorul Universităţii Cluj.

Ads

Tehnicianul a menţionat că echipa sa avea nevoie de Răzvan Oaidă şi Artur Miranian, ultimii doi jucători transferaţi.

"Oaidă e un câştig pentru noi, dar trebuie să îl aducem la un ritm bun de joc. Aveam nevoie de aceste transferuri. Am mai spus că anul trecut am făcut eu, în primul rând, nişte greşeli, pentru că m-am lăsat descoperit şi această echipă a rămas în 7-8 jucători. Atunci când a fost greu, când aveam nevoie de concurenţă, să mai schimb ceva jucători, nu aveam pe cine. Şi atunci am avut de suferit, am ratat nişte obiective. Anul acesta ai nevoie de jucători şi ca să crească intensitatea antrenamentelor, ritmul, concurenţa. Atunci când anumiţi jucători nu mai sunt într-o formă aşa de bună, să poată fi înlocuiţi, dar la acelaşi nivel. Da, aceştia sunt ultimii doi jucători care sosesc. Am încheiat (n.r. - campania de transferuri). Eventual dacă mai găsim jucători tineri, să îi aducem şi să îi integrăm uşor-uşor, dar ca jucători de bază, ne oprim la cele două transferuri şi vedem până în iarnă dacă va mai fi nevoie. Nu mi-aş dori să mai aduc, dar să vedem", a mai spus el.

Echipa de fotbal Universitatea Cluj întâlneşte formaţia Universitatea Craiova, duminică, de la ora 21:30, pe Cluj Arena din Cluj Napoca, într-o partidă contând pentru etapa a 10-a a Superligii.

Ads