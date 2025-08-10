Continuă criza de la U Cluj: ce au făcut cu Petrolul

Echipa Petrolul Ploiești a terminat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, la Sibiu, cu formația Universitatea Cluj, în etapa a cincea din Superligă.

Evoluând la Sibiu, pentru că arena din Cluj este ocupată de Untold, elevii lui Sabău au deschis scorul abia în minutul 44 al meciului cu Petrolul, prin Lukic, care a profitat de o pasă a lui Nistor. Ploieștenii au egalat în minutul 71, prin Bogdan Marian, intrat în joc de unsprezece minute, acesta șutând puternic, din careu, la colțul lung. Partida, care nu a excelat în faze de poartă, s-a terminat la egalitate, scor 1-1.

În clasamentul Superligii, U Cluj e pe locul 6, cu șase puncte, în vreme ce Petrolul este pe locul nouă, cu cinci puncte.

U CLUJ: Chirilă – Mikanovic (Miguel Silva 67), D. Codrea, I. Cristea, Chipciu – Murgia (Artean 76), G. Simion – M. Thiam, D. Nistor (Fabry 66), Bic (A. Trică 80) – Lukic (Macalou 66). ANTRENOR: Ioan Ovidiu Sabău

PETROLUL: Bălbărău – Ricardinho, Papp, Roche, D. Radu (Doukansy 60) – Jyry (Hanca 76), Boțogan (B. Marian 60), Mateiu – Ludewig (David Paraschiv 90), Doumtsios (Chică-Roță 76), Grozav. ANTRENOR Liviu Ciobotariu

Cartonașe galbene: Chipciu 84, Macalou 86 / Ricardinho 63, Papp 69

Arbitri: Rareș Vidican - Marius Badea, Daniel Mitruți

Arbitri VAR: Iulian Dima - Marius Marica

