Săptămână proastă pentru fotbalul românesc. Ungaria ne-a depășit în clasamentul coeficientilor UEFA

În urma rezultatelor din returul turului trei preliminar al Europa League și Conference League, România a avut de pierdut în clasamentul coeficientelor. Asta deși ne-am păstrat toate cele trei echipe din competiții.

România urcase pe locul 23 în clasamentul coeficientelor la începutul acestui sezon, urcând peste Ungaria. Locul 23 este unul foarte important, deoarece campioana ajunge în turul doi al Champions League, nu în turul 1. Asta înseamnă că este asigurat, pentru campioană, cel puțin playoff-ul de Conference League.

Totuși, înfrângerea Craiovei din Slovacia, cu Spartak Trnava, dar și eliminarea CFR-ului din turul trei, au făcut ca Ungaria să treacă, înapoi, peste noi.

Ambele țări au un coeficient de 8.5 adunat în acest sezon, însă Ungaria are un mic avans din sezoanele precedente. FCSB și CFR au produs câte trei puncte, Craiova două, iar Universitatea Cluj jumătate de punct. Împărțite la numărul de echipe participante, la coeficientul total al țării au ajuns, momentan, 2.125 de puncte.

Ca o comparație, anul trecut echipele românești au adunat 31 de puncte, deci un total de țară de 7.750. FCSB a produs cel mai mult, 24 din cele 31 de puncte.

