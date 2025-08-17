Ce decizie a luat UEFA cu privire la meciul CFR-ului din playoff-ul Conference League BREAKING NEWS

Meciul Hacken - CFR Cluj, programat joi, în manșa tur a play-off-ului Conference League, va fi arbitrat de o brigadă din Elveția, cu Lukas Fähndrich la centru.

Va fi pentru prima oară când acest arbitru va fi la centrul unei partide în care este implicată o echipă din România. El a devenit celebru după ce l-a eliminat pe Virgil van Dijk la meciul dintre Țările de Jos și Ungaria.

Virgil van Dijk has picked up his first-ever red card for the Netherlands! 🟥 He was given two yellow cards during the 1-1 draw with Hungary and will now miss the upcoming game against Germany. pic.twitter.com/QNfLOTuytc — 𝐒𝐚𝐤𝐚 𝐣𝐫 (@usman_zunnu1) October 11, 2024

Lukas Fähndrich va fi ajutat de Guillaume Maire și Nicolas Müller, în timp ce rezervă va fi Mirel Turkes.

În Camera VAR se vor afla Darren England (Anglia) și Sven Wolfensberger (Elveția). Meciul va avea loc de la ora 20:00, la Goteborg, returul fiind programat o săptămână mai târziu la Cluj.

