Ce decizie a luat UEFA cu privire la meciul CFR-ului din playoff-ul Conference League BREAKING NEWS

Ce decizie a luat UEFA cu privire la meciul CFR-ului din playoff-ul Conference League

Autor: Iosif Pintilie
Duminica, 17 August 2025, ora 16:45
425 citiri
CFR Cluj joacă în Conference League FOTO Facebook CFR

Meciul Hacken - CFR Cluj, programat joi, în manșa tur a play-off-ului Conference League, va fi arbitrat de o brigadă din Elveția, cu Lukas Fähndrich la centru.

Va fi pentru prima oară când acest arbitru va fi la centrul unei partide în care este implicată o echipă din România. El a devenit celebru după ce l-a eliminat pe Virgil van Dijk la meciul dintre Țările de Jos și Ungaria.

Lukas Fähndrich va fi ajutat de Guillaume Maire și Nicolas Müller, în timp ce rezervă va fi Mirel Turkes.

În Camera VAR se vor afla Darren England (Anglia) și Sven Wolfensberger (Elveția). Meciul va avea loc de la ora 20:00, la Goteborg, returul fiind programat o săptămână mai târziu la Cluj.

