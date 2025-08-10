Decizie majoră luată de UEFA, înainte de meciul decisiv dintre Braga și CFR Cluj. Se repetă ceea ce s-a întâmplat la PAOK - FCSB

Autor: Iosif Pintilie
Duminica, 10 August 2025, ora 17:01
433 citiri
Decizie majoră luată de UEFA, înainte de meciul decisiv dintre Braga și CFR Cluj. Se repetă ceea ce s-a întâmplat la PAOK - FCSB
CFR Cluj joacă în Europa League FOTO Facebook CFR

Meciul Sporting Braga - CFR Cluj, programat joi, în manșa secundă a turului trei preliminar al Ligii Europa, va fi condus de o brigadă din Germania, cu Sascha Stegemann la centru.

Sascha Stegemann a fost arbitrul meciului PAOK - FCSB, câștigat de campioana României la Salonic, acum un an, în faza principală a Europa League. Tot în acea perioadă el a arbitrat Cipru - România, dar și un meci dintre România și Bosnia, din 2022.

El va fi ajutat de Christof Günsch și Marco Achmüller, în timp ce rezervă va fi Martin Petersen.

În Camera VAR se vor afla Sören Storks și Patrick Hanslbauer.

Meciul are loc de la ora 21:30, la Braga, iar în tur portughezii s-au impus, scor 2-1.

Echipă direct în grupe? Cum ar putea crește România în UEFA? FCSB, CFR și Craiova, în fața unui sezon istoric
Echipă direct în grupe? Cum ar putea crește România în UEFA? FCSB, CFR și Craiova, în fața unui sezon istoric
Deși parcursul european de până acum al echipelor din România nu a fost neapărat cel mai bun, fotbalul românesc poate avea un an excelent din punct de vedere al coeficientului. Asta pentru...
„Totul a fost pentru Braga”. Dan Petrescu, foarte supărat după înfrângerea din Europa League
„Totul a fost pentru Braga”. Dan Petrescu, foarte supărat după înfrângerea din Europa League
Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a afirmat, joi, după înfrângerea cu 1-2, pe teren propriu, în prima manșă a turului al treilea preliminar al competiției de fotbal Europa...
#fotbal intern, #CFR Cluj, #Europa League , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
18 minute de cosmar: Andrei Coubis si-a dat autogol si apoi a luat rosu, in Chelsea - AC Milan! Nota primita
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Acord! PSG a dat OK-ul pentru transferul lui Gianluigi Donnarumma

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Incredibil! Cu ce echipă a semnat atacantul pe care FCSB plătea o avere. Are doar 27 de ani și era una dintre marile speranțe ale fotbalului românesc
  2. Decizie majoră luată de UEFA, înainte de meciul decisiv dintre Braga și CFR Cluj. Se repetă ceea ce s-a întâmplat la PAOK - FCSB
  3. Stare de alertă la US Open. Avertismentul unui rus care dă fiori americanilor: ”Un jucător va muri și veți vedea asta”
  4. De 6 ani nu s-a mai întâmplat asta. Tenismenul Radu Țurcanu e campion, traversând o perioadă excelentă
  5. Andrei Rațiu, atac pe rețelele sociale la adresa clubului său: "Ni se arată doar jumătate din poveste"
  6. Medalii pentru România la Mondialele din Lituania. Cine sunt noile campioane
  7. Soția fotbalistului dat afară de Gigi Becali de la FCSB: ”Când o ușă se închide...”
  8. Medalie istorică pentru dansul sportiv românesc: ”Au ridicat sala în picioare”
  9. Dramă în lumea boxului. Pugiliștii au murit după ce au luptat în aceeași gală
  10. Emma Răducanu, victorie categorică la WTA Cincinnati. Urmează un meci infernal