Criză la o echipă importantă din Liga 1. Visau la playoff, dar riscă să termine etapa pe locul 10

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 20:32
156 citiri
Criză la o echipă importantă din Liga 1. Visau la playoff, dar riscă să termine etapa pe locul 10
Unirea Slobozia are patru înfrângeri la rând FOTO Facebook Superliga

Echipa piteşteană FC Argeş a învins sâmbătă, în deplasare, scor 1-0, formaţia Unirea Slobozia, în etapa a 15-a din Superligă.

La Clinceni, Unirea a pierdut cu FC Argeş, după un meci în care nu a arătat mai nimic pe plan ofensiv şi a înregistrat astfel a patra înfrângere consecutivă. Piteştenii au înscris unicul gol al meciului prin Robert Moldoveanu, din pasa lui Bettaieb, în minutul 49, iar gazdele nu au putut să se apropie periculos de poarta lui David Lazar. FC Argeş a ajuns la 27 de puncte şi opt victorii în campionat, ceea ce o plasează pe locul al patrulea.

Unirea Slobozia nu-şi revine şi este pe locul 8, cu 18 puncte. Ei riscă să termine etapa pe locul 10.

UNIREA SLOBOZIA: R. Popa – Dorobanţu (Rotund 78). Al. Dinu, Safronov, D. Şerbănică – J. Jeno (Renato Espinoza 46), Hamdiu, V. Pop (Ed. Florescu 75) – Purece (Said Ahmed 67), Alfana, Papeau (Bărbuş 78). ANTRENOR: Andrei Prepeliţă

FC ARGEŞ: D. Lazar – Borţa, M. Tudose, Sadriu, Oancea – Y. Pîrvu, Sierra, Raţă – Caio Martins (Luckassen-Brobbey 65), Bettaieb, R. Moldoveanu (Seto 76). ANTRENOR: Bogdan Andone

Cartonaşe galbene: Papeau 62 / Sadriu 56, Bogdan Andone 87

Arbitri: Andrei Chivulete - Radu Ghinguleac, Cosmin Vatamanu

Arbitri VAR: Ionuţ Coza - Andrei Antonie

Rapid nu a reușit să urce pe primul loc. Ce au făcut cu Slobozia
Rapid nu a reușit să urce pe primul loc. Ce au făcut cu Slobozia
Echipa bucureşteană Rapid a învins, luni seară, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei a 14-a din Superligă. Oaspeţii au avut prima mare ocazie a...
ANAF, anchetă la FCSB! Reacția lui Becali, după control: „Băi, computerule, de-asta nu plătesc impozit! Dacă nu am dreptate, îmi tai capul!”
ANAF, anchetă la FCSB! Reacția lui Becali, după control: „Băi, computerule, de-asta nu plătesc impozit! Dacă nu am dreptate, îmi tai capul!”
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a reacționat după ce ANAF a venit în control la FCSB. Omul de afaceri spune că este doar un control de rutină. El spune că ANAF a identificat o...
#fotbal intern, #unirea slobozia, #fc arges , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ion Tiriac n-a stat pe ganduri, dupa ce a vazut dezastrul din Suceava. Decizia luata
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ar fi lovitura carierei: Edi Iordanescu are oferta pe masa, la o zi de la plecarea de la Legia!

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Erling Haaland, implicat într-o controversă uriașă. Motivul este unul banal: laptele crud
  2. Umilință în Spania: cum s-a terminat meciul dintre Atletico Madrid și Sevilla
  3. Criză la o echipă importantă din Liga 1. Visau la playoff, dar riscă să termine etapa pe locul 10
  4. Mesaj dur al unui mare fotbalist după decizia luată de Dan Șucu: ”Dumnezeu vede şi are grijă!”
  5. Georgia, prea bună pentru România! Ce șanse mai au tricolorii la câștigarea trofeului
  6. La o zi după plecarea de la Legia, Edi Iordănescu este aproape de lovitura carierei: ofertă din Serie A BREAKING NEWS
  7. Cristianinho duce legenda mai departe. Golul marcat la națională de fiul lui Cristiano Ronaldo VIDEO
  8. Meci dezastruos pentru Andrei Rațiu în Spania. Cu ce s-a remarcat românul
  9. FCSB, lovitură de 6 milioane de euro: ”Gata, tată, bănuțul e în cont la Gigi Becali!”
  10. Jucătoarea de tenis de top își caută marea dragoste pe aplicațiile de dating. Ce pretenții are de la viitorul soț