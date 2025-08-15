Răsturnare de scor în Liga 1. Slobozia și Metaloglobus au făcut spectacol

Vineri, 15 August 2025, ora 21:48
Răsturnare de scor în Liga 1. Slobozia și Metaloglobus au făcut spectacol
Unirea Slobozia a învins Metaloglobus FOTO Facebook Superliga

Echipa Unirea Slobozia a învins vineri, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în primul meci al etapei a şasea din Superligă.

Bucureştenii au avut o primă ocazie, în minutul 5, prin Ely Fernandes, care a şutat din careul mic, dar Denis Rusu a respins incredibil. În minutul 17, Aganovic a înscris în propria poartă şi oaspeţii au trecut la conducere pe tabela de marcaj. Gazdele au replicat prin şutul lui Eduard Florescu, în minutul 19, apoi ialomiţenii au cerut penalti, la duelul dintre Pasagic şi Rotund, în minutul 25, dar arbitrul nu a acordat nimic. Gazdele au mai avut două şanse de gol, în minutele 43 şi 45+5, însă la pauză a rămas 1-0 în favoarea lui Metaloglobus.

În repriza a doua, deşi nu au avut ocazii clare de gol, gazdele au rezolvat meciul printr-un jucător intrat la pauză, Purece. Acesta a transformat un penalti, în minutul 84, după un henţ în careu, pentru ca în minutul 90 acelaşi Purece să înscrie golul victoriei pentru gazde.

Unirea Slobozia s-a impus cu 2-1 în faţa lui Metaloglobus şi a ajuns la 10 puncte, ocupând locul 4 în clasament. Metaloglobus rămâne fără victorie în Superligă şi, cu un singur punct, este penultima, a 15-a, în clasament.

UNIREA SLOBOZIA: D. Rusu – R. Negru, Al. Dinu, Antoche, A. Dragu – Deaconu (Bărbuţ 46), Vl. Pop, Ed. Florescu (Hamdiu 46) – Rotund (Dulcea 70), Said Ahmed (Afalna 52), Aganovic (Purece 46). ANTRENOR: Andrei Prepeliţă

METALOGLOBUS: Gavrilaş – Kouadio, Pasagic, Caramalău (C. Achim 66), A. Sava – D. Irimia (Moses Abbey 76), Bruno Carvalho (Milea 66), Sabater, Ely Fernandes (A. Sîrbu 72) – Huiban, Ubbink (Al. Irimia 66). ANTRENOR: Mihai Teja

Cartonaşe galbene: A. Dragu 40, Bărbuţ 48, Antoche 88, Purece 90+1 / Bruno Carvalho 8, Ubbink 45+5, Gavrilaş 61

Arbitri: Sorin Vădana - Alexandru Cerei, Mircea Orbuleţ

Arbitri VAR: Andrei Chivulete - Cristina Trandafir

