Meci intensiv între U Cluj și Unirea Slobozia. Cum s-a încheiat partida

Echipa Universitatea Cluj a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Unirea Slobozia, în etapa a opta din Superligă.

În prima repriză a meciului de la Clinceni ocaziile de poartă au lipsit, Dragu şutând pe lângă în minutele 25 şi 41, în timp ce Simion a dat replica pentru oaspeţi, în minutul 42.

Purece l-a pus la încercare pe Gertmonas, în minutul 50, trimiţând de la 16 metri pe direcţia goalkeeperului oaspeţilor, însă trei minute mai târziu Dan Nistor a marcat cu un şut din careu, după o pasă primită de la Atanas Trică, şi clujenii au deschis scorul. Tot Nistor a fost aproape de gol în minutul 70, când a ratat de puţin ţinta, iar Dorin Codrea l-a imitat în minutul 82.

Universitatea Cluj s-a impus cu 1-0 în faţa Unirii Slobozia şi echipa lui Sabău este pe locul 5, cu 12 puncte, în timp ce Unirea are 11 puncte şi se află pe locul 8.

UNIREA SLOBOZIA: D. Rusu – Dorobanţu (Ibrian 74), Al. Dinu, Antoche, Şerbănică – V. Pop, Hamdiu (R. Deaconu), Purece (Ahmed Said 74) – C. Bărbuţ (Ed. Florescu 62), Afalna, A. Dragu (P. Dulcea 62). ANTRENOR: Andrei Prepeliţă

UNIVERSITATEA CLUJ: Gertmonas – Mikanovic, J. Cisse, I. Cristea, Chipciu – G. Simion (Artean 78), D. Codrea (Miguel Silva 83), Bic – Nistor (Fabry 78) – A. Trică (Al. Bota 61), Lukic. ANTRENOR: Ioan Ovidiu Sabău

Cartonaşe galbene: -

Arbitri: George Cătălin Roman - Marius Cristian Marchidanu, Alexandru Filip

Arbitri VAR: Radu Petrescu - Cristina Mariana Trandafir

