Meci intensiv între U Cluj și Unirea Slobozia. Cum s-a încheiat partida

Autor: Iosif Pintilie
Sambata, 30 August 2025, ora 21:22
440 citiri
Meci intensiv între U Cluj și Unirea Slobozia. Cum s-a încheiat partida
U Cluj a câștigat cu Slobozia FOTO Facebook Superliga

Echipa Universitatea Cluj a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Unirea Slobozia, în etapa a opta din Superligă.

În prima repriză a meciului de la Clinceni ocaziile de poartă au lipsit, Dragu şutând pe lângă în minutele 25 şi 41, în timp ce Simion a dat replica pentru oaspeţi, în minutul 42.

Purece l-a pus la încercare pe Gertmonas, în minutul 50, trimiţând de la 16 metri pe direcţia goalkeeperului oaspeţilor, însă trei minute mai târziu Dan Nistor a marcat cu un şut din careu, după o pasă primită de la Atanas Trică, şi clujenii au deschis scorul. Tot Nistor a fost aproape de gol în minutul 70, când a ratat de puţin ţinta, iar Dorin Codrea l-a imitat în minutul 82.

Universitatea Cluj s-a impus cu 1-0 în faţa Unirii Slobozia şi echipa lui Sabău este pe locul 5, cu 12 puncte, în timp ce Unirea are 11 puncte şi se află pe locul 8.

UNIREA SLOBOZIA: D. Rusu – Dorobanţu (Ibrian 74), Al. Dinu, Antoche, Şerbănică – V. Pop, Hamdiu (R. Deaconu), Purece (Ahmed Said 74) – C. Bărbuţ (Ed. Florescu 62), Afalna, A. Dragu (P. Dulcea 62). ANTRENOR: Andrei Prepeliţă

UNIVERSITATEA CLUJ: Gertmonas – Mikanovic, J. Cisse, I. Cristea, Chipciu – G. Simion (Artean 78), D. Codrea (Miguel Silva 83), Bic – Nistor (Fabry 78) – A. Trică (Al. Bota 61), Lukic. ANTRENOR: Ioan Ovidiu Sabău

Cartonaşe galbene: -

Arbitri: George Cătălin Roman - Marius Cristian Marchidanu, Alexandru Filip

Arbitri VAR: Radu Petrescu - Cristina Mariana Trandafir

Decizie de ultimă oră luată de FRF, înainte de CFR Cluj - FCSB! Ce se întâmplă la meciul din Gruia
Decizie de ultimă oră luată de FRF, înainte de CFR Cluj - FCSB! Ce se întâmplă la meciul din Gruia
Arbitrul Sebastian Colțescu va conduce la centru partida CFR Cluj – FCSB, care se va disputa duminică, de la ora 21.30, în etapa a opta a Superligii. Celelalte două meciuri de duminică...
Dinamo l-a luat pe puștiul pe care Hagi îl vindea pe bani mulți în Premier League: „A fost la cel mai înalt nivel”
Dinamo l-a luat pe puștiul pe care Hagi îl vindea pe bani mulți în Premier League: „A fost la cel mai înalt nivel”
Antrenorul echipei de fotbal Dinamo București, Zeljko Kopic, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că Adrian Mazilu (19 ani) va semna un contract cu gruparea bucureșteană după ce...
#fotbal intern, #unirea slobozia, #u cluj , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Adio, Europa! Dorit de Real Madrid, pleaca in Arabia Saudita la 18 ani. Suma: 70.000.000 de euro
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Fura toate privirile in sala de forta: "Sunt bunica, dar nu scad ritmul". Cum arata la 65 de ani

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Meci intensiv între U Cluj și Unirea Slobozia. Cum s-a încheiat partida
  2. Ce a făcut CSM București, în primul meci al noului sezon din Liga Zimbrilor. Meci greu cu Minaur
  3. Ce a făcut Manchester United, la primul meci după ce a fost umilită de o echipă din liga a patra
  4. Decizie de ultimă oră luată de FRF, înainte de CFR Cluj - FCSB! Ce se întâmplă la meciul din Gruia
  5. Dinamo l-a luat pe puștiul pe care Hagi îl vindea pe bani mulți în Premier League: „A fost la cel mai înalt nivel”
  6. Mourinho a făcut o avere doar din concedieri! Ce sumă a adunat lusitanul, după ce a fost dat afară de șapte ori
  7. Chelsea a renunțat la atacantul pe care a plătit 60 de milioane de euro. Unde a ajuns fotbalistul crescut de PSG
  8. Recordul stabilit de Bayern cu ultimul transfer. Cât a plătit pentru atacantul lui Chelsea
  9. Transfer de răsunet în Premier League. E cel mai scump jucător din istoria clubului
  10. Revoltător! S-a cerut închisoare pentru ce-a pățit un copil în tribune la US Open VIDEO