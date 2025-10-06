Craiova acuză arbitrajul, după eșecul cu FCSB: „Sunt supărat. Pe cei de la FCSB i-a iertat.”

Vladimir Screciu și Darius Olaru. Foto: Facebook / Universitatea Craiova

Vladimir Screciu, jucătorul Universităţii Craiova, crede că formaţia sa nu a fost judecată corect de arbitrul meciului cu FCSB, pierdut duminică seara pe Arena Naţională, scor 0-1, primind prea multe cartonaşe galbene.

„Îmi pare rău pentru acel penalty. Nu ştiu unde a fost penalty. Dacă a fost la piciorul stâng, care a fost în afara terenului.. Nu-mi explic acea fază. După, imediat a dat penalty la faza cu Romanchuk. Noi am luat imediat galbene, pe cei de la FCSB i-a iertat.

Aşa trebuia, aşa a fost să fie. Sunt supărat, în timpul meciului vorbeam cu Mihai Popescu şi-mi zicea: ’Chiar nu mă aşteptam să nu primesc galben la câte faulturi am făcut’. Nu mi se pare normal.

Am jucat destul de bine, am avut ocazii de a marca. Eu nu ţin minte ca ei să fi ajuns la poarta noastră în afară de fazele de penalty în prima repriză.

În seara asta, cred că echipa a jucat destul de bine. Mister ne-a zis în vestiar că este fericit pentru evoluţie.

E al treilea meci consecutiv când luăm roşu. Îmi pare rău pentru Alex Cicâldău, că am trecut şi eu prin acele momente în Conference League”, a declarat Screciu.

