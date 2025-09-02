Craiova a câștigat disputa cu FCSB pentru fotbalistul echipei naționale: „Bun venit la Știința”

Autor: Iosif Pintilie
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 15:36
212 citiri
Craiova a câștigat disputa cu FCSB pentru fotbalistul echipei naționale: „Bun venit la Știința”
Adrian Rus a semnat cu Universitatea Craiova. Foto: Facebook / Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a ajuns, marți, la un acord cu internaționalul român Adrian Rus, iar acesta a semnat un contract valabil pe o perioadă de un an.

Noul fundaș central al Științei a mai evoluat în trecut la echipe precum Pisa, Pafos, FC Fehérvár, Sepsi OSK și Balmazújvaros. De asemenea, el a jucat și în 22 de partide pentru echipa națională a României.

”Bun venit la Știința, Adrian Rus! Universitatea Craiova a ajuns astăzi la un acord cu internaționalul român Adrian Rus, iar acesta a semnat un contract valabil pe o perioadă de un an.

Noul fundaș central al Științei a mai evoluat în trecut la echipe precum Pisa, Pafos, FC Fehérvár, Sepsi OSK și Balmazújvaros. De asemenea, el a jucat și în 22 de partide pentru Echipa Națională a României.

Succes în familia alb-albastră!”, au anunțat cei de la Universitatea Craiova, pe social media.

Adrian Rus a fost dorit și de FCSB. Gigi Becali i-a făcut o ofertă acestuia, dar în final Craiova a câștigat duelul cu campioana României pentru acesta.

#fotbal intern, #Universitatea Craiova, #FCSB, #Adrian Rus , #transfer
