Craiova a câștigat disputa cu FCSB pentru fotbalistul echipei naționale: „Bun venit la Știința”

”Bun venit la Știința, Adrian Rus! Universitatea Craiova a ajuns astăzi la un acord cu internaționalul român Adrian Rus, iar acesta a semnat un contract valabil pe o perioadă de un an.

Noul fundaș central al Științei a mai evoluat în trecut la echipe precum Pisa, Pafos, FC Fehérvár, Sepsi OSK și Balmazújvaros. De asemenea, el a jucat și în 22 de partide pentru Echipa Națională a României.

Succes în familia alb-albastră!”, au anunțat cei de la Universitatea Craiova, pe social media.

Adrian Rus a fost dorit și de FCSB. Gigi Becali i-a făcut o ofertă acestuia, dar în final Craiova a câștigat duelul cu campioana României pentru acesta.

