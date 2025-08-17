Craiova, față în față cu codașa Csikszereda. Cum s-a terminat meciul

Jucătorii de la Universitatea Craiova. FOTO Facebook Universitatea Craiova

Formaţia Universitatea Craiova a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Csikszereda, într-un meci din etapa a şasea a Superligii.

Au marcat Stevanovic ‘3 (autogol) pentru gazde şi Nsimba ’11, ’69 pentru craioveni.

Csikszereda: Pap – Gal-Andrezly, Hegedus, Palmes, Ferenczi – Paszka, Bodo (Bakos ’67) – Anderson (Babati ’61), Szabo, Szalay – Eppel (Dolny ’67). Antrenor: Robert Ilyeş

Universitatea Craiova: Lung – Mogoş, Screciu, Stevanovic – Rădulescu, Mekvabishvili, Al. Creţu (Cicâldău ’61), D. Matei (Teles ’61), Ştefan (Mora ’66) – Houri (Baiaram ’66), Nsimba (Al Hamlawi ’90). Antrenor: Mirel Rădoi

Cartonaşe galbene: Szalay ‘1, Szabo ’40, Bodo ’43 / Mogoş ’40, Screciu ‘81

Arbitri: Vlad Baban – Sebastian Eugen Gheorghe, Ovidiu Artene – Cătălin Busi

Arbitri VAR: Rareş George Vidican, Claudiu Marcu

Observator: Eduard Dumitrescu

