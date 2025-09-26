Încă un pas greșit pentru Craiova, în campionat. Dinamo i-a pus probleme, înainte de debutul european

Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 23:06
Încă un pas greșit pentru Craiova, în campionat. Dinamo i-a pus probleme, înainte de debutul european
Mirel Rădoi FOTO Captură TV Orangesport

Echipa bucureșteană Dinamo a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea Universitatea Craiova, în etapa a 11-a din Superligă.

Ambele echipe au avut ocazii în startul partidei. Mai întâi a fost șutul lui Cicâldău, pe lângă poartă, din minutul 5, apoi execuția ratată a lui Sivis, patru minute mai târziu. Primul gol a picat în minutul 16, când Perica a nimerit bara, mingea a revenit în teren și Alexandru Musi a trimis-o în plasă porții gazdelor. Oltenii au egalat la numai patru minute după reușita oaspeților. Baiaram l-a servit pe Samuel Teles, iar acesta a înscris dintre doi jucători adversi, cu un șut din careu. Minutul 30 a adus ocazia lui Al-Hamlawi, care a trimis puțin pe lângă poartă.

Craiova a preluat conducerea în minutul 50, când Badelj a marcat cu o lovitură de cap la cornerul lui Cicâldău. Gazdele au rămas în zece din minutul 65, când un clinci între Bancu și Armstrong, în care ambii jucători au comis gesturi nesportive, a fost sancționat de arbitrul Adrian Cojocaru cu un cartonaș roșu acordat doar lui Bancu. Armstrong a avut golul egalizator în vârful ghetei, dar a șutat slab din careu, în minutul 69. Dinamoviștii au forțat golul încercând o formulă ofensivă pe final, iar două rezerve, Armstrong și Alexandru Pop, au colaborat la golul egalizator, din minutul 90, înscris de Pop. Isenko a scos un minutul mai târziu, cu o intervenție excelentă, din fața lui Karamoko, iar Universitatea Craiova – Dinamo s-a terminat 2-2.

Oltenii rămân lideri, cu 24 de puncte, două mai mult decât echipa de pe locul al doilea, FC Argeș. Dinamo e pe locul al treilea, cu 20 de puncte.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko – Ad. Rus, Screciu, Badelj – M. Rădulescu, Samuel Teles, T. Băluță, Cicâldău (Mekvabishvili 74), Bancu – Al Hamlawi (Nsimba 75), Baiaram (Fl. Ștefan 70). ANTRENOR: Mirel Rădoi

DINAMO: Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruț (Al. Pop 74) – Kyriakou (A. Soro 80), I. Mărginean (Milanov 57), C. Cîrjan – Al. Musi (Carafea 80), Perica (D. Armstrong 57), Karamoko. ANTRENOR: Zeljko Kopic

Cartonașe galbene: - / Al. Musi 41, Sivis 82

Cartonaș roșu: Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) min. 65

Arbitri: Adrian Cojocaru - Florian Alexandru Vișan, Ioan Alexandru Corb

Arbitri VAR: Andrei Chivulete - Cosmin Bojan

