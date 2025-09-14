Craiova face legea în Liga 1. S-a distanțat la patru puncte de locul doi

Mirel Rădoi FOTO Facebook Universitatea Craiova

Echipa Universității Craiova a învins, duminică, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Farul Constanța, în etapa a noua din Superligă.

Nsimba și-a încercat șansa în minutul 3, șutând de la distanță la poarta oaspeților, pentru ca în minutul 17 să îl lanseze pe Al Hamlawi, însă acesta nu l-a putut învinge pe Buzbuchi. Francezul a reușit totuși să deschidă scorul în minutul 22, când a fost rândul lui Al Hamlawi să îi paseze excelent, iar Nsimba a marcat peste portarul constănțean. Oaspeții au ratat prin Răzvan Tănasă, în minutul 42, apoi a fost din nou o ratere a lui Nsimba, în minutul 58. Portarul oltenilor, Isenko, a respins șutul lui Cristian Ganea, din minutul 65, iar în minutul 76 a venit și golul al doilea al Craiovei. Bancu a centrat în careu, Dican a vrut să respingă și a împins în poartă mingea. Buzbuchi a mai apărat odată, în minutul 87, la șutul lui Mihnea Rădulescu și Universitatea Craiova a învins cu 2-0 pe Farul. Echipa lui Rădoi are 23 de puncte, rămâne neînvinsă și este lider, cu patru puncte avans față de Rapid. Farul se află la a patra înfrângere și, cu 13 puncte, este pe locul 8.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko – Romanchuk, Screciu (Ad. Rus 79), Badelj – Fl. Ștefan (Mekvabishvili 74), D. Matei (M. Rădulescu 73), T. Băluță, Cicâldău, Bancu – Al Hamlawi (Monday Etim 84), Nsimba (Baiaram 73). ANTRENOR: Mirel Rădoi

FARUL: Buzbuchi – V. Dican, Larie, L. Pellegrini (G. Iancu 46), C. Ganea – Vînă, Ramalho (N. Grigoryan 74), Radaslavescu (Duțu 79) – Cr. Sima (I. Cojocaru 74), Ișfan (Markovic 79), R. Tănasă. ANTRENOR: Ianis Zicu

Cartonașe galbene: Romanchuk 35, Nsimba 37, D. Matei 39 / Cr. Sima 5, L. Pellegrini 7, Radaslavescu 19, Ramalho 70, C. Ganea 75

Arbitri: Marcel Bîrsan - Vasile Marinescu, Ionuț Neacșu

Arbitri VAR: Sorin Costreie - Valentin Porumbel

