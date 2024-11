„Azi puteam să fim mult mai sus.” Nemulțumiri la Universitatea Craiova, înainte de disputa cu Hermannstadt

Căpitanul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Nicușor Bancu, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că formația sa va câștiga partida cu FC Hermannstadt dacă va juca la fel cum a făcut-o în precedenta partidă din Superligă, cea cu FCSB, încheiată la egalitate, scor 1-1.

"FC Hermannstadt este o echipă rănită, la fel ca noi, nu a câștigat de multe meciuri. Noi trebuie să ne legăm de ultimul meci. Suntem încrezători că dacă vom juca la fel ca în meciul cu FCSB vom câștiga mâine. FC Hermannstadt este o echipă foarte bună, are jucători care joacă de mult timp împreună. Sigur nu va fi un meci ușor, chiar dacă lumea se așteaptă să câștigăm, mai ales după partida cu FCSB. Dar acest meci e mult mai greu decât se gândesc toți", a menționat fundașul.

"Toți ne dorim să înșiruim victoriile începând de mâine, dar degeaba vorbim aici. Important e ca pe teren noi să vorbim aceeași limbă, să punem în practică ceea ce pregătim și să nu mai greșim în apărare. Pentru că multe meciuri s-au decis pe greșelile noastre. Am făcut cadou unele goluri. Sper ca de mâine să nu mai primim gol și apoi să reușim să înscriem mult mai mult. Azi puteam să fim mult mai sus în clasament, pentru că am jucat foarte bine în unele meciuri, dar nu am marcat. Îmi doresc ca suporterii să nu mai fie supărați, noi să facem un joc bun și ei să fie mulțumiți. Pentru că fără ei, s-a văzut, stadionul este gol, nu te simți fotbalist și zici că e meci amical", a adăugat căpitanul formației oltene.

Echipa de fotbal Universitatea Craiova întâlnește formația FC Hermannstadt, sâmbătă, de la ora 18:15, pe Stadionul 'Ion Oblemenco' din Craiova, într-o partidă contând pentru etapa a 16-a a Superligii.

