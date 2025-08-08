Sancțiuni dure anunțate de UEFA pentru Craiova: ”Mirel Rădoi este vinovat”. Stadionul, suspendat BREAKING NEWS

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 08 August 2025, ora 19:48
373 citiri
Sancțiuni dure anunțate de UEFA pentru Craiova: ”Mirel Rădoi este vinovat”. Stadionul, suspendat BREAKING NEWS
Mirel Rădoi FOTO Facebook Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a primit o sancțiune dură din partea UEFA, la o zi după ce oltenii au câștigat cu 3-0 meciul cu Spartak Trnava. Oltenii au primit 32.000 de euro amendă.

Suma a fost aplicată pentru că, la meciul cu Sarajevo, câștigat de olteni cu 4-0, au fost folosite materiale pirotehnice, dar și pentru că au fost blocate căile de acces pe stadion. Mai mult, Mirel Rădoi a fost găsit vinovat pentru întârzierea meciului.

”Comisia a decis:

  • Să o amendeze pe Universitatea Craiova cu 20.000 de euro și cu închiderea parțială a stadionului pentru un meci din competițiile UEFA, pentru folosirea materialelor pirotehnice și pentru aruncarea obiectelor în teren. Închiderea parțială a stadionului amintită mai sus este suspendată pentru o perioadă de probațiune de doi ani, începând cu data curentă.
  • Să o amendeze pe Universitatea Craiova cu 12.000 de euro pentru blocarea căilor de acces
  • Să o avertizeze pe Universitatea Craiova pentru că nu a reușit să-i identifice în mod adecvat pe suporteri
  • Să o avertizeze pe Universitatea Craiova pentru că echipa sa a fost vinovată de întârzierea startului meciului
  • Să îl avertizeze pe Mirel Rădoi, antrenorul principal al Universității Craiova, pentru că este vinovat de întârzierea startului meciului”, se arată într-un comunicat emis de Comisia de Disciplină a UEFA.

Craiova va merge, cel mai probabil, în playoff-ul Conference League, unde va da peste Istanbul BB sau Viking.

„Întâlnim un adversar mult mai puternic”. Emoții pentru Craiova lui Rădoi, înainte de dubla cu Trnava din Conference League
„Întâlnim un adversar mult mai puternic”. Emoții pentru Craiova lui Rădoi, înainte de dubla cu Trnava din Conference League
Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a afirmat, miercuri, într-o conferință de presă, înaintea meciului din prima manșă din turul al treilea preliminar al Conference...
„Pentru noi, 3-0 e un rezultat periculos”. Rădoi, declarații ciudate după victoria din Conference League
„Pentru noi, 3-0 e un rezultat periculos”. Rădoi, declarații ciudate după victoria din Conference League
Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a declarat, joi seara, la finalul partidei cu Spartak Trnava, din prima manșă a turului al treilea preliminar al Conference League la...
#fotbal intern, #Universitatea Craiova, #Mirel Radoi , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
In ziua in care a implinit 38 de ani, Madalina Ghenea a renuntat la haine si a publicat imaginile pe internet
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Schimbare la 180 de grade! Ce a spus antrenorul lui PSV despre Dennis Man, la 5 zile de la momentul "Habar n-am cine e"

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Doliu în fotbalul românesc. Un impresar celebru a murit. A colaborat cu cei mai mari agenți din lume
  2. Sancțiuni dure anunțate de UEFA pentru Craiova: ”Mirel Rădoi este vinovat”. Stadionul, suspendat BREAKING NEWS
  3. Performanță uriașă pentru România, la 17 ani, cu cea mai bună săritură a carierei
  4. Gigi Becali, după ce și-a văzut vedeta plângând: ”Ce înseamnă lacrimile alea? Nu mai știa să țină sabia”
  5. ”Ianis Hagi și-a ales noul club”. Anunț făcut de presa britanică
  6. Cristiano Ronaldo, fără milă contra portughezilor! Câte goluri a marcat
  7. Becali: „Mi-a dat Gino mesaj”. Președintele Ligii, ajutor pentru FCSB
  8. Ultima găselniță a Federației Române de Fotbal, pentru ”suporteri patrupede”
  9. Antrenorul lui Drita, după meciul nebun cu FCSB: ”Orice e posibil”
  10. Echipa lui Radu Drăgușin, spulberată înaintea Supercupei Europei. Ce se întâmplă cu internaționalul român