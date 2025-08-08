Sancțiuni dure anunțate de UEFA pentru Craiova: ”Mirel Rădoi este vinovat”. Stadionul, suspendat BREAKING NEWS

Vineri, 08 August 2025, ora 19:48
Mirel Rădoi
Universitatea Craiova a primit o sancțiune dură din partea UEFA, la o zi după ce oltenii au câștigat cu 3-0 meciul cu Spartak Trnava. Oltenii au primit 32.000 de euro amendă.
Suma a fost aplicată pentru că, la meciul cu Sarajevo, câștigat de olteni cu 4-0, au fost folosite materiale pirotehnice, dar și pentru că au fost blocate căile de acces pe stadion. Mai mult, Mirel Rădoi a fost găsit vinovat pentru întârzierea meciului.
”Comisia a decis:
- Să o amendeze pe Universitatea Craiova cu 20.000 de euro și cu închiderea parțială a stadionului pentru un meci din competițiile UEFA, pentru folosirea materialelor pirotehnice și pentru aruncarea obiectelor în teren. Închiderea parțială a stadionului amintită mai sus este suspendată pentru o perioadă de probațiune de doi ani, începând cu data curentă.
- Să o amendeze pe Universitatea Craiova cu 12.000 de euro pentru blocarea căilor de acces
- Să o avertizeze pe Universitatea Craiova pentru că nu a reușit să-i identifice în mod adecvat pe suporteri
- Să o avertizeze pe Universitatea Craiova pentru că echipa sa a fost vinovată de întârzierea startului meciului
- Să îl avertizeze pe Mirel Rădoi, antrenorul principal al Universității Craiova, pentru că este vinovat de întârzierea startului meciului”, se arată într-un comunicat emis de Comisia de Disciplină a UEFA.
Craiova va merge, cel mai probabil, în playoff-ul Conference League, unde va da peste Istanbul BB sau Viking.
